Коли цвіте лаванда: у який період природа одягається у чарівні кольори фіолету

Одна з найулюбленіших рослин у світі — лаванда — відома своїм чарівним ароматом і яскравими квітами, які здебільшого можна зустріти у кольорі фіолету. Тож так часто люди прагнуть побачити саме її цвітіння, аби насититись естетикою краси. Однак не завжди буває просто вгадати, коли цвіте лаванда.

Хтось може приїхати на поля занадто рано, а комусь не пощастить саме встигнути у пік її розкриття, аби відчути улюблений аромат.

Тому аби уникнути неприємних розчарувань, розповідаємо, коли та за яких умов цвіте лаванда, щоб у тебе був шанс насолодитися її красою.

Коли цвіте лаванда в Україні у 2026 році

Цей вічнозелений чагарник налічує понад 40 видів та бере свій початок у теплих краях — Африка, Середземномор’я, Азія на захід до Індії. Тому його цвітіння очікувано починається саме влітку.

В Україні широко культивується саме лаванда вузьколиста.

Період її цвітіння залежить від погодних умов, але триває стабільно приблизно від 25 до 30 днів.

У цей період її кущі можуть сягати висоти від 50 до 120 сантиметрів та діаметру від 40 до 90 сантиметрів.

Часто можна натрапити на інформацію, що лаванда цвіте упродовж великого проміжку часу, зокрема йдеться про червень-вересень.

Та насправді цього варто чекати саме в найтепліші місяці — цвітіння може розпочатися наприкінці червня, або ж, що більш ймовірно, на початку липня.

Крім того, деяким садівникам вдається досягнути ще більшого успіху, і після вчасної й правильної обрізки досягти повторного цвітіння у серпні.

Якщо ж ти самостійно займаєшся культивуванням лаванди, то варто не забувати, що рослина має рости на добре освітлених ділянках, що захищені від вітрів.

А ще лаванда потребує великої кількості води після висадки та щорічних підгодівель органічними добривами, які якраз варто починати до цвітіння — на початку червня.

