Чим обробити малину від бур’янів весною: що реально працює

Навесні малинник прокидається, а разом і з ним у ріст йдуть бур’яни. Якщо їх вчасно не прибрати, вони швидко починають відбирати у кущів вологу й поживні речовини.

Тож чим обробити малину від бур’янів весною — хімічні засоби і народні методи у матеріалі.

Чим кропити малину від бур’янів

Перше, що варто зробити, коли зійде сніг — ретельно прополоти посадки. Це – найбільш екологічний і безпечний спосіб. Так ми образу видаляємо бур’яни в малині й розпушуємо ґрунт.

Проте на великих ділянках або в занедбаному малиннику такої процедури замало. Особливо складно боротися з багаторічними бур’янами, такими як пирій, осот чи кропива — їхні корені швидко відростають і розповзаються по всій ділянці. Тут вже доведеться обробити малину гербіцидами.

Ранньою весною, до активного росту малини, можна використовувати препарати проти конкретних видів бур’янів.

Наприклад, проти пирію добре працюють засоби Антипирій або препарати з діючими речовинами флуазифопу, типу Фюзілад Форте.

Обробку проводять у квітні, коли листя у трави ще молоде, заввишки 10–15 см.

Якщо ж у малиннику ростуть переважають дводольні бур’яни — ромашка, щириця, лобода, беруть препарати на зразок Мастак, якими обприскують міжряддя.

Для сильно засмічених ділянок інколи використовують гліфосатні засоби, типу Раундапу, але тільки між рядами, слідкуючи, щоб препарат не потрапляв на кущі.

Чим можна обробити малину від бур’янів — народні способи

Якщо не хочеш хімії, є перевірені народні способи. Один з найкращих — розкислити ґрунт.

Якщо внести навесні деревний попіл, приблизно одну склянку на квадратний метр, бур’яни, що люблять кислий ґрунт, поступово зникнуть.

Також можна обробити землю під кущами вапном або доломітовим борошном.

Деякі городники готують для обробки сольові або оцтові розчини, які пригнічують ріст бур’янів.

Приміром, такий рецепт: змішують 4 літри 9% оцту, склянку солі та 1–2 столові ложки засобу для миття посуду, після чого розчин переливають в обприскувачі кроплять бур’яни в малині.

Найкраще цей засіб працює проти однорічних бур’янів — лободи, щириці, мокриці, і проти молодих сходів інших рослин.

Ще один простий і природний метод обробки проти засмічення травою — мульчування.

Шар соломи, тирси або скошеної трави перекриє доступ світла до ґрунту, і бур’яни просто не зможуть прорости. А якщо таку ділянку регулярно прополювати, малинник весь сезон буде чистий.

