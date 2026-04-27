Чем обработать малину от сорняков весной: что реально работает

Весной малинник просыпается, а вместе с ним в рост идут и сорняки. Если их вовремя не убрать, они быстро начинают отбирать у кустов влагу и питательные вещества.

Итак, чем обработать малину от сорняков весной — химические средства и народные методы в материале.

Чем опрыскивать малину от сорняков

Первое, что стоит сделать, когда сойдет снег — тщательно прополоть посадки. Это самый экологичный и безопасный способ. Так мы сразу удаляем сорняки в малине и разрыхляем почву.

Однако на больших участках или в запущенном малиннике такой процедуры недостаточно. Особенно сложно бороться с многолетними сорняками, такими как пырей, осот или крапива — их корни быстро отрастают и расползаются по всему участку. Здесь уже придется обработать малину гербицидами.

Ранней весной, до активного роста малины, можно использовать препараты против конкретных видов сорняков.

Например, против пырея хорошо работают средства Антипырей или препараты с действующими веществами флуазифопа, типа Фюзилад Форте.

Обработку проводят в апреле, когда листья у травы еще молодые, высотой 10–15 см.

Если же в малиннике преобладают двудольные сорняки — ромашка, щирица, лебеда, используют препараты типа Мастак, которыми опрыскивают междурядья.

Для сильно засоренных участков иногда используют глифосатные средства, типа Раундапа, но только между рядами, следя, чтобы препарат не попадал на кусты.

Чем можно обработать малину от сорняков — народные способы

Если не хочешь использовать химию, есть проверенные народные способы. Один из лучших — раскислить почву.

Если внести весной древесную золу, примерно один стакан на квадратный метр, сорняки, которые любят кислую почву, постепенно исчезнут.

Также можно обработать землю под кустами известью или доломитовой мукой.

Некоторые огородники готовят для обработки солевые или уксусные растворы, которые подавляют рост бурьянов.

Например, такой рецепт: смешивают 4 литра 9% уксуса, стакан соли и 1–2 столовые ложки средства для мытья посуды, после чего раствор переливают в опрыскиватель и обрабатывают сорняки в малине.

Лучше всего это средство работает против однолетних сорняков — лебеды, щирицы, мокрицы, а также против молодых всходов других растений.

Еще один простой и естественный метод борьбы с засорением травой — мульчирование.

Слой соломы, опилок или скошенной травы перекрывает доступ света к почве, и бурьяны просто не смогут прорасти. А если такой участок регулярно пропалывать, малинник весь сезон будет чистым.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!