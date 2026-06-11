Стиль жизни Садоводство и огород

Зачем окучивать картофель и почему без окучивания клубни будут мелкими

Ольга Петухова, редактор сайта 11 июня 2026, 16:00 2 мин.
зачем окучивать картофель

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