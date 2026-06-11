Зачем окучивать картофель и почему без окучивания клубни будут мелкими

Может показаться, что окучивание картошки — это просто дань традициям, но на самом деле это научно обоснованная процедура, которая кардинально влияет на будущий урожай.

Зачем окучивать картофель и что будет, если этого не делать — читай в материале.

Зачем окучивать картофель

Смысл процесса окучивания объясняют биологи, находя его в анатомии самого растения. Оказывается, картофельные клубни образуются не на корнях, а на столонах — подземных боковых побегах. Столоны растут исключительно на той части стебля, которая находится под землёй в полной темноте.

Окучивая картофель, мы словно удлиняем подземную часть стебля. Растение мгновенно реагирует на это и выпускает дополнительные столоны.

Правильное окучивание картофеля повышает его урожайность на 25–30%.

Окучивание помогает решить сразу три важные задачи:

Защитит от солнца: клубни часто показываются на поверхности. Под воздействием света в них образуются хлорофилл и опасный гликоалкалоид — соланин. Картофель зеленеет и становится ядовитым. Земля надёжно защищает его от ультрафиолета.

клубни часто показываются на поверхности. Под воздействием света в них образуются хлорофилл и опасный гликоалкалоид — соланин. Картофель зеленеет и становится ядовитым. Земля надёжно защищает его от ультрафиолета. Сохранит от перегрева: рыхлая почва насыщает корни кислородом, лучше удерживает влагу после дождей и защищает клубни от перегрева в июльскую жару.

рыхлая почва насыщает корни кислородом, лучше удерживает влагу после дождей и защищает клубни от перегрева в июльскую жару. Поддержит растение: высокий гребень не даёт раскидистым кустам ложиться на землю под тяжестью ботвы или из-за сильного ветра, а это улучшает фотосинтез.

Обязательно ли окучивать картофель

Обязательно ли окучивать? Нет, если ты выращиваешь картошку по альтернативным методикам — например, под соломой, агроволокном или в глубоких траншеях с постоянным мульчированием. В этих случаях роль земли выполняет толстый слой органики, который удерживает корни в темноте и прохладе.

Если же посадить картофель классическим способом на грядке и вообще не окучивать его, последствия неприятно удивят. Земля вокруг кустов уплотнится, перекрывая доступ воздуха.

Клубням не хватит пространства для роста, поэтому значительная часть урожая окажется мелкой, деформированной, позеленевшей и непригодной для употребления.

Кроме того, неокученные грядки могут зарасти сорняками, которые отбирают у картофеля воду и питательные вещества.

Главное фото: Рinterest.

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