РФ объявила Дурова в международный розыск: в чем его обвиняют

В России обвинили основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в содействии террористической деятельности. Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) объявляет его в международный розыск.

Об этом сообщает сегодня, 29 июля, информагентство Reuters.

РФ объявила Дурова в международный розыск: что известно

Созданный Павлом Дуровым популярный мессенджер Telegram сравнивают с “виртуальным полем боя” в российско-украинской войне, ведь им пользуются чиновники, военные и влиятельные блогеры.

ФСБ и Следственный комитет РФ заявляют, что чат-бот в Telegram под названием Дайвинчик/Лео использовали украинские спецслужбы, чтобы завербовать молодых россиян для “диверсионных и террористических операций”.

Сообщается, что расследование против Дурова и Telegram было длительным. В ФСБ РФ утверждают, что за последний год арестовано почти 50 россиян 12-22 лет, которых завербовали через мессенджер для “нападений на правоохранителей или поджога объектов транспортной, энергетической, коммуникационной или финансовой инфраструктуры”.

Еще раньше россиянам фактически ограничили сервис для прекращения доступа к иностранным платформам и контролю за сетью Интернет. Сейчас у россиян есть доступ к Telegram с помощью VPN, однако госорганы РФ продолжают и дальше публиковать свои сообщения в этом приложении.

Ранее мы сообщали, что СБУ и МВД настаивают на усилении контроля над Telegram в Украине. Около 50% всех случаев вербовки украинцев для совершения терактов происходит именно через эту платформу.

Фото: Pavel Durov/Telegram

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