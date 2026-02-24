Ограничить необходимо: СБУ и МВД настаивают на усилении контроля над Telegram

В Украине разворачивается новый этап дискуссии вокруг регулирования популярного мессенджера Telegram. В ходе совместного брифинга министр внутренних дел Игорь Клименко и заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий озвучили статистику: около 50% всех случаев вербовки для совершения террористических актов сегодня происходит именно через эту платформу.

Силовики отмечают, что анонимность мессенджера стала идеальным инструментом для вражеских спецслужб, требующих от государства решительных регуляторных шагов.

МВД и СБУ инициируют ограничение Telegram: что известно

Игорь Клименко подчеркнул, что вопрос Telegram – это не только прерогатива силовых структур, но и вызов для всего общества. Министр признал, что в современном цифровом мире полностью заблокировать любой ресурс технически почти невозможно, однако государство обязано создать механизмы, которые снизят количество преступлений.

Ограничить и обеспечить работу, по которой мы можем уменьшить количество таких преступлений, именно террористических преступлений, – отметил глава МВД.

Основной упор делается на том, чтобы лишить злоумышленников возможности безнаказанно использовать инструменты мессенджера для поиска исполнителей диверсий и террористических атак внутри страны.

Заместитель председателя СБУ Иван Рудницкий полностью поддержал позицию коллеги, призвав вовлечься в процесс и другие государственные учреждения. По мнению СБУ, Украина должна усилить регулятивные функции, чтобы не допустить использования информационных ресурсов для противоправной деятельности.

В последнее время участились случаи, когда через Telegram молодежи предлагают быстрый заработок за выполнение опасных задач — от поджогов военных автомобилей до закладки взрывчатки.

