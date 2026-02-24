Обмежити необхідно: СБУ та МВС наполягають на посиленні контролю над Telegram

В Україні розгортається новий етап дискусії навколо регулювання популярного месенджера Telegram. Під час спільного брифінгу міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та заступник голови СБУ Іван Рудницький озвучили статистику: близько 50% усіх випадків вербування для вчинення терористичних актів сьогодні відбувається саме через цю платформу.

Силовики наголошують, що анонімність месенджера стала ідеальним інструментом для ворожих спецслужб, що вимагає від держави рішучих регуляторних кроків.

МВС та СБУ ініціюють обмеження Telegram: що відомо

Ігор Клименко підкреслив, що питання Telegram — це не лише прерогатива силових структур, а й виклик для всього суспільства. Міністр визнав, що в сучасному цифровому світі повністю заблокувати будь-який ресурс технічно майже неможливо, проте держава зобов’язана створити механізми, які зменшать кількість злочинів.

Обмежити і забезпечити роботу, за якою ми можемо зменшити кількість таких злочинів, саме терористичних злочинів,

— зазначив очільник МВС.

Основний акцент робиться на тому, щоб позбавити зловмисників можливості безкарно використовувати інструменти месенджера для пошуку виконавців диверсій та терористичних атак всередині країни.

Заступник голови СБУ Іван Рудницький повністю підтримав позицію колеги, закликавши долучитися до процесу й інші державні установи. На думку СБУ, Україна має посилити регулятивні функції, щоб недопустити використання інформаційних ресурсів для протиправної діяльності.

Останнім часом почастішали випадки, коли через Telegram молоді пропонують швидкий заробіток за виконання небезпечних завдань — від підпалів військових автівок до закладання вибухівки.

