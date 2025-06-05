Атака “під чужим прапором”: РФ вербує українців, видаючи себе за СБУ

Служба безпеки України попереджає, що російські спецслужби застосовують нову тактику вербування українців. Тепер ворог видає себе за співробітників СБУ.

У відомстві додають, що останнім часом зросла кількість інцидентів, під час яких ворог представляється “працівником СБУ” і пропонує виконати злочинні завдання нібито в інтересах держави.

Це так званий прийом спецоперацій “під чужим прапором”, який раніше не використовувався росіянами. Нині вони активно намагаються застосувати цей метод.

Нова тактика вербування росіян: чому вони представляються СБУ

Протягом останніх тижнів СБУ запобігла декільком таким злочинам, тому закликає бути уважними й не піддаватися на ворожі провокації.

Ця тактика полягає в тому, що громадянам у месенджерах отримують “повістку” з вимогою з’явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження.

Зазвичай вигаданим приводом для цієї “справи” є придбання “заборонених в Україні товарів”.

Після цього невідомі телефонують громадянину і пропонують допомогу у закритті кримінального провадження. Для розв’язання питання вони вимагають виконати такі завдання:

прослідкувати за переміщеннями певної особи;

перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу;

зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для “донатів на ЗСУ”;

придбати хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій;

підпалити авто Сил оборони чи адміністративної будівлі;

здійснити диверсію тощо.

Російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, щоб стежити за власником гаджета. Якщо раніше російські спецслужби вербували переважно підлітків, то тепер і пенсіонерів.

В СБУ звертають увагу, що відомство діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення стороннього ПЗ на телефон та не ставлять жодних завдань.

У разі отримання підозрілих повідомлень чи контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, потрібно звернутися до офіційного чат-бота Служби безпеки в Telegram.

Також про такі випадки можна повідомити на гарячу лінію СБУ: 0 800 501 482.

Також дізнайся, кого найчастіше вербують російські спецслужби в Україні.

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