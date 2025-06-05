Атака “під чужим прапором”: РФ вербує українців, видаючи себе за СБУ

Фото Unsplash, Служба Безпеки України Служба безпеки України попереджає, що російські спецслужби застосовують нову тактику вербування українців. Тепер ворог видає себе за співробітників СБУ. У відомстві додають, що останнім часом зросла кількість інцидентів, під час яких ворог представляється “працівником СБУ” і пропонує виконати злочинні завдання нібито в інтересах держави. Це так званий прийом спецоперацій “під чужим прапором”, який раніше не використовувався росіянами. Нині вони активно намагаються застосувати цей метод.Нова тактика вербування росіян: чому вони представляються СБУ Протягом останніх тижнів СБУ запобігла декільком таким злочинам, тому закликає бути уважними й не піддаватися на ворожі провокації. Ця тактика полягає в тому, що громадянам у месенджерах отримують “повістку” з вимогою з’явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Зазвичай вигаданим приводом для цієї “справи” є придбання “заборонених в Україні товарів”. Після цього невідомі телефонують громадянину і пропонують допомогу у закритті кримінального провадження. Для розв’язання питання вони вимагають виконати такі завдання: прослідкувати за переміщеннями певної особи; перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу; зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для “донатів на ЗСУ”; придбати хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій; підпалити авто Сил оборони чи адміністративної будівлі; здійснити диверсію тощо. Російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, щоб стежити за власником гаджета. Якщо раніше російські спецслужби вербували переважно підлітків, то тепер і пенсіонерів. Читати на тему СБУ попереджає: РФ вербує підлітків для терактів — як вберегти свою дитину Служба безпеки пояснила, як діяти батькам та дітям, якщо російські спецслужби вербують для співпраці. В СБУ звертають увагу, що відомство діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення стороннього ПЗ на телефон та не ставлять жодних завдань. У разі отримання підозрілих повідомлень чи контактів з невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, потрібно звернутися до офіційного чат-бота Служби безпеки в Telegram. Також про такі випадки можна повідомити на гарячу лінію СБУ: 0 800 501 482. Також дізнайся, кого найчастіше вербують російські спецслужби в Україні. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Росія, СБУ Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter