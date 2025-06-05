Атака “под чужим флагом”: РФ вербует украинцев, выдавая себя за СБУ

Служба безопасности Украины предупреждает, что российские спецслужбы применяют новую тактику вербовки украинцев. Теперь враг выдает себя за сотрудников СБУ.

В ведомстве добавляют, что в последнее время выросло количество инцидентов, во время которых враг представляется “работником СБУ” и предлагает выполнить преступные задачи якобы в интересах государства.

Это так называемый прием спецопераций “под чужим флагом”, ранее не использовавшийся россиянами. В настоящее время они активно пытаются применить этот метод.

Новая тактика вербовки россиян: почему они представляются СБУ

В последние недели СБУ предотвратила несколько таких преступлений, поэтому призывает быть внимательными и не поддаваться на вражеские провокации.

Эта тактика заключается в том, что граждане в мессенджерах получают повестку с требованием явиться на допрос к следователю СБУ из-за якобы открытого уголовного производства.

Обычно вымышленным поводом для этого “дела” является приобретение “запрещенных в Украине товаров”.

После этого неизвестные звонят по телефону гражданину и предлагают помощь в закрытии уголовного производства. Для решения вопроса они требуют выполнить следующие задачи:

проследить за перемещениями определенного лица;

перенести неизвестные предметы с одного адреса на другой;

сделать денежный перевод на неизвестную карточку, которая якобы является счетом для “донатов на ВСУ”;

приобрести химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство;

поджечь авто Сил обороны или административное здание;

осуществить диверсию и т.д.

Российские кураторы также требуют установить на телефон вредоносное ПО, чтобы следить за владельцем гаджета. Если раньше российские спецслужбы вербовали преимущественно подростков, то теперь и пенсионеров.

В СБУ обращают внимание, что ведомство действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства. Представители СБУ не требуют установки постороннего ПО на телефон и не ставят никаких задач.

В случае получения подозрительных сообщений или контактов с неизвестными людьми, представляемыми сотрудниками СБУ, следует обратиться к официальному чат-боту Службы безопасности в Telegram.

Также о таких случаях можно сообщить на горячую линию СБУ: 0800501482.

