Для тебя Война в Украине

Форма 6 ВСУ: как получить справку для оформления статуса участника боевых действий

Богдана Макалюк, журналист сайта 12 июля 2025, 18:15
Форма 6 ЗСУ: як отримати та чому довідка потрібна військовим
Фото Facebook, Pexels

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