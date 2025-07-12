Форма 6 ВСУ: как получить справку для оформления статуса участника боевых действий

Форма 6 ВСУ — это справка, которая поможет получить статус участника боевых действий. Ее образец можно найти в приложении 6 к Порядку (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 22 августа 2023 года № 887).

Читай, как получить справку 6 для получения статуса участника боевых действий (УБД).

Форма 6 ВСУ: как получить справку об участии в боевых действиях

Для получения статуса УБД к комиссии вправе обратиться командир воинской части и лично военнослужащий.

Если к комиссии обращается командир воинской части, то он должен в течение месяца после завершения лицами выполнения задач подать на рассмотрение комиссии справки о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны по установленной форме (приложение 6) и документы, являющиеся основанием для предоставления лицам статуса участника боевых действий:

выписка (копии) боевых донесений, выписка (копии) журналов боевых действий (оперативных задач, ведение оперативной обстановки);

выписка (копии) вахтовых журналов, полетных листов;

выписка (копии) материалов специальных (служебных) расследований по фактам получения ранений, контузий, увечий.

Если к комиссии обращается лично военнослужащий, то следует обратиться с рапортом к командиру воинской части. В нем следует отметить, что с целью получения статуса участника боевых действий, лицо просит предоставить необходимые документы, а именно — справки о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны, форма которой утверждена новым приложением 6 к Постановлению КМУ.

То есть, справку об участии в боевых действиях и выполнении задач (приложение 6) выдает по обращению военного непосредственно командир воинской части, в которой военный проходил службу.

Справка приложение 6 об участии в боевых действиях: образец

Согласно постановлению №887 КМУ, утверждена новая форма справки о непосредственном участии в обороне Украины. Теперь, кроме звания, фамилии, имени, отчества, обязательно указываются также:

должность;

дата рождения;

реквизиты документа, удостоверяющего личность;

регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Могут быть указаны адрес задекларированного или зарегистрированного места жительства (пребывания), номер контактного телефона и адрес электронной почты. Образец справки можно найти по ссылке.

Ранее мы рассказывали, как получить статус участника боевых действий и кто может это сделать.

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