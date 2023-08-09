Список немалый: кто и как может получить статус участника боевых действий

Украинские военные защищают страну и граждан от нашествия российских оккупантов. За боевые заслуги можно получить статус участника боевых действий — смотри в нашем материале, кому дается такой статус и как его получить пошагово.

Отметим, что процесс оформление статуса участников боевых действий против России начался 1 декабря прошлого года. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Как получить статус участника боевых действий: пошаговая инструкция

Если ты выполнил(-а) боевое задание и можешь это подтвердить, тебе дадут статус участника боевых действий. Подтверждением могут быть выписка или копия таких документов на выбор:

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Боевое донесение. Журнал боевых действий (в котором есть данные об оперативных задачах, велась оперативная обстановка). Вахтовый журнал. Полетное лист. Материал специального (должностного) расследования по факту ранения, увечья, контузии.

В соответствии с изменениями в Постановлении КМУ № 413, требования по количеству дней пребывания в районах проведения боевых действий не устанавливаются.

Обратиться за статусом можно:

Через командира воинской части с последующим рассмотрением государственной комиссии, в ведении которой находится твоя часть.

Обратиться самостоятельно в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Документы для получения статуса участника боевых действий

К обращению необходимо добавить выписку или копию документа, подтверждающего выполненное боевое задание и справку об участии в мероприятиях по обеспечению обороны.

Условием для предоставления статуса УБД для военнослужащих является выполнение лично или в составе воинской части боевых задач.

Кто имеет право на статус УБД

Согласно изменениям, теперь получить статус участника боевых действий могут резервисты, военнообязанные, добровольцы (в том числе ТрО):

Военнослужащие ВСУ.

Полицейские;

Нацгвардии;

СБУ;

Службы внешней разведки;

Госпогранслужбы;

Госспецтрансслужбы;

Военнослужащие военных прокуратур;

Военнослужащие подразделений оперативного обеспечения зон проведения антитеррористической операции ГФС;

Военнослужащие МВД, Управления государственной охраны, судебной охраны, Госспецсвязи, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы.

Напомним, в Украине взялись цифровизировать военно-врачебную комиссию (ВЛК — ред). Читай об этом подробнее в нашем материале.

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