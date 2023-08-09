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Список немалый: кто и как может получить статус участника боевых действий

Анастасия Грубрина, редактор сайта 09 августа 2023, 08:10
Як отримати статус учасника бойових дій: покрокова інструкція
Фото: Facebook

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