Список немалый: кто и как может получить статус участника боевых действий

Украинские военные защищают страну и граждан от нашествия российских оккупантов. За боевые заслуги можно получить статус участника боевых действий — смотри в нашем материале, кому дается такой статус и как его получить пошагово.
Отметим, что процесс оформление статуса участников боевых действий против России начался 1 декабря прошлого года. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Если ты выполнил(-а) боевое задание и можешь это подтвердить, тебе дадут статус участника боевых действий. Подтверждением могут быть выписка или копия таких документов на выбор:
В соответствии с изменениями в Постановлении КМУ № 413, требования по количеству дней пребывания в районах проведения боевых действий не устанавливаются.
Обратиться за статусом можно:
К обращению необходимо добавить выписку или копию документа, подтверждающего выполненное боевое задание и справку об участии в мероприятиях по обеспечению обороны.
Условием для предоставления статуса УБД для военнослужащих является выполнение лично или в составе воинской части боевых задач.
Согласно изменениям, теперь получить статус участника боевых действий могут резервисты, военнообязанные, добровольцы (в том числе ТрО):
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