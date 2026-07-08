Для тебя Твоя работа

Петиция о 4-дневной рабочей неделе: 32 часа без снижения зарплаты

Ольга Петухова, редактор сайта 08 июля 2026, 14:00 2 мин.
электронная петиция про 4 дневную рабочую неделю
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь