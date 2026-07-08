Петиция о 4-дневной рабочей неделе: 32 часа без снижения зарплаты

Сейчас документ находится на этапе сбора подписей. Как его подписать и о чем идет речь в документе — рассказываем подробности.

Петиция о 4 дневной рабочей неделе: что предлагают

Авторы документа предлагают сократить продолжительность рабочего времени до 32 часов в неделю без уменьшения заработной платы, аргументируя это необходимостью поддержать физическое и психологическое здоровье украинцев в условиях войны.

Реформу рекомендуют проводить в несколько этапов. Сначала должен стартовать пилотный проект в ряде государственных учреждений, отдельных отраслях экономики и частных компаниях.

Если результаты окажутся успешными, четырехдневную рабочую неделю планируют сделать обязательной для предприятий всех форм собственности.

4 дневная рабочая неделя: как это работает за рубежом

Самый известный эксперимент по введению сокращенного рабочего времени прошел в Великобритании, где более 60 компаний в течение шести месяцев работали по схеме 100:80:100: сотрудники получали 100% зарплаты, работали 80% привычного времени, но должны были сохранить 100% производительности.

После завершения эксперимента большинство работодателей решили оставить новый график на постоянной основе.

Участники сообщали о снижении профессионального выгорания, улучшении физического и психического здоровья, а также сокращении количества больничных.

Подобные проекты также проводились в Исландии, Ирландии и Испании. В Исландии масштабное тестирование в государственном секторе показало, что производительность труда осталась на том же уровне или даже выросла, тогда как сотрудники стали более довольны работой.

В Испании правительство поддержало эксперимент финансово, компенсируя компаниям часть расходов на переход к новому графику.

Петиция о 4 дневной рабочей неделе: как подписать

Чтобы поддержать петицию, нужно перейти на страницу документа на сайте Кабинета Министров Украины, нажать кнопку Подписать и авторизоваться одним из доступных способов — через Дія.Підпис, BankID или электронную подпись (КЭП).

После подтверждения личности голос будет автоматически засчитан.

Для рассмотрения правительством петиция должна набрать 25 000 подписей за 90 дней. По состоянию на 8 июля собрано более 7000 голосов.

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