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Пили воду из колодца в отеле Шаян: все об отравлениях выпускников и родителей из Луцка

Юлия Хоменко, редактор сайта 08 июля 2026, 13:00 2 мин.
Массовое заболевание детей после отдыха в Закарпатье

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