Пили воду из колодца в отеле Шаян: все об отравлениях выпускников и родителей из Луцка

В Закарпатской области правоохранители и прокуроры устанавливают причины массового заболевания группы отдыхающих, которые находились в одном из гостиничных комплексов Хустского района. После возвращения домой за медицинской помощью обратились 12 человек, среди которых восемь детей.

Что известно о массовом заболевании

По предварительной информации, на отдыхе в селе Шаян находилась группа из 34 человек — выпускники одного из лицеев Луцка и их родители. Они проживали в гостиничном комплексе 4–5 июля.

Уже 6 июля в Волынскую областную инфекционную больницу обратились 12 участников поездки. Медики диагностировали у них острый гастроэнтероколит. Всех пациентов госпитализировали для оказания необходимой помощи.

По словам самих пострадавших, ухудшение самочувствия могло быть связано с условиями пребывания в гостинице. В частности, они предполагают, что причиной могла стать питьевая вода, которую использовали во время отдыха.

Какие версии проверяют правоохранители

После получения информации об инциденте сотрудники Хустского районного управления полиции провели осмотр территории гостиничного комплекса и начали первоочередные следственные действия.

Предварительно установлено, что на территории комплекса использовалась вода из колодца, которую применяли для бытовых нужд и приготовления горячих напитков.

Совместно со специалистами Госпродпотребслужбы правоохранители отобрали образцы воды из централизованной системы водоснабжения, колодца и бассейна. Все материалы направлены на лабораторные исследования и экспертизы.

Следствие также проверяет, могли ли к заболеванию привести другие факторы, а также оценивает соблюдение администрацией гостиничного комплекса требований санитарного законодательства.

В каком состоянии находятся пострадавшие

По информации полиции, в настоящее время все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь. Их состояние врачи оценивают как стабильное, без тяжелых осложнений. Часть пациентов — шестерых человек — уже выписали домой.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Хустской окружной прокуратуры продолжается досудебное расследование.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 325 Уголовного кодекса Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

В настоящее время правоохранители ожидают результаты экспертиз, которые должны установить точную причину массового заболевания отдыхающих.

Главное фото: полиция.

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