Ряд отравлений на Полтавщине: в ГСЧС объяснили, что происходит

В течение суток 8 февраля 2026 года на территории Полтавской области было зафиксировано два случая госпитализации людей с симптомами острого отравления читай в материале официальное объяснение от ГСЧС.

Отравления в Полтавской области угарным газом: детали

Согласно оперативным данным, первый инцидент произошел в 08:52 в Полтавском районе, где пострадали четыре человека, среди которых двое детей. Второй случай зафиксировали в 12:52 непосредственно в Полтаве: травмированы два человека, в том числе один ребенок.

Несмотря на то, что в первичных сводках эти события классифицировались как отравление неизвестным веществом, медики после проведения первичных обследований уточнили, что в обоих случаях речь идет об отравлении угарным газом. Подразделения ГСЧС к ликвидации последствий не привлекались, поскольку помощь оказывалась силами экстренной медицинской помощи.

Ситуация спровоцировала волну дезинформации в Telegram-каналах, где начали активно распространяться сообщения о якобы массовом отравлении неизвестными химикатами в регионе.

Спасатели официально опровергли эти слухи, подчеркнув, что распространяемая информация не соответствует действительности и подается без подтвержденных деталей. Специалисты отмечают, что подобные инциденты уже случались в области раньше, в том числе три случая были зафиксированы в конце января.

Представители областной военной администрации и ГСЧС призывают граждан не поддаваться панике и ориентироваться исключительно на официальные сообщения Минздрава и профильных служб. Любые окончательные выводы о причинах ухудшения самочувствия людей делаются только после проверок и лабораторных исследований в медицинских учреждениях.

