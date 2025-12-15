Какие продукты могут стать причиной отравлений при отключении света — перечень от врача

Из-за отключения света украинцы все чаще сталкиваются с проблемой быстрой порчи продуктов. Холодильник долго стоит без питания, поэтому риски пищевых отравлений возрастают.

Медики отмечают, что даже привычные продукты могут представлять риск, если их неправильно сохранять. В эфире телемарафона рассказали, как обезопасить себя и свою семью от возможных рисков.

Пищевые отравления при отключении света: как уберечься

Заведующая инфекционным отделением одной из столичных больниц Наталья Ралец объясняет, что еда в холодильнике может храниться до четырех часов, а в условиях обесточивания это почти невозможно.

— Эта проблема обостряется. Люди живут во время блекаутов, не всегда могут качественно хранить пищевые продукты. Как следствие, есть пищевые отравления.

Врачи напоминают, что если есть сомнения в свежести, цвете или запахе пищи, то лучше ее выбросить. Едва ли не самой большой угрозой при отключении света, добавляют в Центре общественного здоровья, являются яйца, молоко и пирожные. Врач это подтверждает. Главная причина состоит в том, что они хранятся без вакуумной упаковки.

Среди первых симптомов отравления выделяют:

тошноту;

рвоту;

понос;

дискомфорт в животе;

лихорадка.

Несмотря на повышенные риски из-за нехватки света, существенного увеличения пациентов нет, ведь больные лечатся в основном сами на дому. Наталья Ралец добавляет, что если у человека не слишком тяжелое состояние, можно лечиться дома.

Чтобы предотвратить отравление, следует соблюдать пищевую этику: правильно хранить продукты, есть свежеприготовленную пищу и не есть то, что визуально не соответствует нормам. Но самое главное — пить много воды.

При отключении света лучше запастись продуктами, которые можно хранить без холодильника. Список можешь найти в нашем материале.

