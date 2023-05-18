День борьбы за права крымскотатарского народа: какую боль пережили люди и как она повторяется снова

18 мая — День памяти геноцида крымских татар, или День борьбы за права крымскотатарского народа.

Россия годами издевалась над этим народом. Кровавый диктатор Сталин хотел уничтожить его как физически, так и на бумаге. По его приказу сотни тысяч людей принудительно депортировали из Крыма. Десятки тысяч умерли по дороге к месту назначения.

Современность и гибридная депортация

С наступлением независимости Украины многие вернулись на полуостров, в родной дом, пока другой диктатор снова не посягнул на Крым. Теперь действует гибридная депортация. Принуждение, запугивание, вытеснение и репрессии заставили уехать с полуострова около 50 тыс. коренных жителей.

Командир добровольческого батальона Крым Иса Акаев вспоминает, как когда-то бабушка говорила: “Не дай Бог вам пережить такую депортацию”.

— К сожалению, ее внукам и правнукам тоже пришлось это пережить, — говорит мужчина. По рассказам бабушки он знает, что депортировали даже тех крымских татар, которые поддерживали СССР и коммунизм.

Людей вывезли в специальные поселения в Узбекистане. При переписи населения крымскотатарский народ не упоминали до 1980-х годов. Также власти меняли названия крымскотатарских городов и сел. Повсюду насаждали российскую культуру и историю.

В 2014 году трагическая история повторяется. Оккупировав Крым, россияне начали инкриминировать дела коренным жителям, сажать в тюремы и вытеснять.

Постоянная представительница президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева говорит, что преступление геноцида по отношению к крымским татарам продолжается до сих пор. По ее словам, это может быть потому, что нарратив РФ о российском Крыме фактически разрушается существованием крымскотатарского народа. После полномасштабного вторжения России в Украину репрессии усилились, добавилась принудительная мобилизация.

Но крымские татары, как и 70 лет назад, знают, что вернутся домой. В то же время россияне из Крыма убегают, появляются большие очереди на выезд и оборонительные рубежи.

Паника в Крыму из-за ракет Storm Shadow

Решение Великобритании предоставить Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow вызвало у россиян серьезный приступ паники. Дальность выстрела этих ракет около 300 км. Это представляет опасность для военных объектов россиян во временно оккупированном Крыму.

Тамила Ташева рассказала Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини о страхе оккупантов перед ракетами Storm Shadow. По ее словам, “власть” даже отменяет выпускные в учебных заведениях в конце мая. Вероятно, потому, что оккупанты боятся возможных “прилетов”. Также наблюдается, что люди уезжают с территории Крыма.

— Так называемый руководитель министерства транспорта Крыма отчитывался, что они установили со стороны Краснодарского края и со стороны Крыма еще 35 новых проверочных пунктов. Проверка длится 6 минут.

Для нас это означает, что россияне начали работать с выезжающим с территории полуострова пассажиропотоком. Люди говорят, что так называемая крымское ПВО не может их защитить, — рассказывает Ташева.

Она отмечает, что в этом году курортного сезона в Крыму нет. “Власть” признала это официально. Туристов нет, потому что люди наоборот уезжают из Крыма.

Кроме того, спрос на продажу недвижимого имущества гораздо больше, чем желание приобрести что-либо на территории полуострова. Люди сбывают свое недвижимое имущество, пытаясь уехать из Крыма. Но уезжают не только из-за страха взрывов. В Крыму продолжаются мобилизационные процессы. Люди едут, потому что не хотят служить в российской армии.

Украина делает все, чтобы вернуть свои территории, и мы точно деоккупируем Крым. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов о 12 шагах по деоккупации Крыма.

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