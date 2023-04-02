12 шагов для деоккупации Крыма от Алексея Данилова: доходчивое объяснение для гауляйтеров и коллаборантов

Украина делает все, чтобы вернуть все свои временно оккупированные территории. Это относится и к тем регионам, которые были оккупированы еще до полномасштабного российского наступления в 2022 году.
Украинский полуостров Крым уже девять лет находится под российской оккупацией. Впрочем, там до сих пор присутствуют люди, которые ждут возвращения Украины и делают все возможное, чтобы это приблизить.
После серии взрывов в Джанкое, а также разрушения Крымского моста, коллаборанты начали нервничать, но продолжают продвигать нарративы российской пропаганды. Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил коллаборантам, что остров вернется в Украину и рассказал о 12 шагах деоккупации Крыма.
— Хочу доходчиво нарисовать, пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым. Где они (коллаборанты — ред.) и им подобные будут целями номер один, чтобы навсегда отбить любому желание даже смотреть в сторону Московии или открывать рот, комментируя что-то связанное с Украиной, перед этим не подумав, — написал Данилов в Facebook.
К возвращению полуострова нужно готовиться уже сейчас. Ранее мы рассказывали, как должна выглядеть реинтеграция Крыма во всех сферах жизни.
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