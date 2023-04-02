12 шагов для деоккупации Крыма от Алексея Данилова: доходчивое объяснение для гауляйтеров и коллаборантов

Украина делает все, чтобы вернуть все свои временно оккупированные территории. Это относится и к тем регионам, которые были оккупированы еще до полномасштабного российского наступления в 2022 году.

Украинский полуостров Крым уже девять лет находится под российской оккупацией. Впрочем, там до сих пор присутствуют люди, которые ждут возвращения Украины и делают все возможное, чтобы это приблизить.

После серии взрывов в Джанкое, а также разрушения Крымского моста, коллаборанты начали нервничать, но продолжают продвигать нарративы российской пропаганды. Секретарь СНБО Алексей Данилов напомнил коллаборантам, что остров вернется в Украину и рассказал о 12 шагах деоккупации Крыма.

Сейчас также смотрят

— Хочу доходчиво нарисовать, пока широкими мазками, как Украина будет деоккупировать Крым. Где они (коллаборанты — ред.) и им подобные будут целями номер один, чтобы навсегда отбить любому желание даже смотреть в сторону Московии или открывать рот, комментируя что-то связанное с Украиной, перед этим не подумав, — написал Данилов в Facebook.

12 шагов деоккупации Крыма от Алексея Данилова

На общественное обсуждение будут вынесены вопросы проекта и места расположения в Крыму памятника “русский военный корабль…”. В целях экономии государственных средств может быть использован пьедестал памятника затопленным кораблям в Севастополе. Кроме уголовного преследования за коллаборационизм и госизмену, разрабатывается люстрационный механизм персональной оценки. Этим, в частности, определяется уровень ответственности и степень привлечения конкретных лиц, граждан Украины, жителей Крыма к поддержке деятельности оккупационных администраций, что предусматривает ограничение прав участия в выборах — выбирать и быть избранными. Касательно государственных служащих, судей, прокуроров, работников правоохранительных органов и других категорий лиц, которые на 2014 год находились в штате органов власти Украины (МВД, СБУ, МОУ и т.п.), а после февраля 2014 работали в российских оккупационных структурах, украинские суды определят, подлежат ли они уголовной ответственности. Но если не подлежат, они лишаются государственных пенсий, в частности, с запретом дальнейшего трудоустройства на работу в госорганах и органах местного самоуправления Украины. “Волчий билет” — навсегда. Предоставление Силам обороны Украины и следствию важной информации, касающейся национальной безопасности, может стать основанием для смягчения уголовного наказания. Россия или другое формирование, которое будет претендовать на правопреемство, обеспечивает безусловную и полную выдачу всех подозреваемых в государственной измене и в других уголовных преступлениях лиц как граждан Украины, так и граждан России, причастных к военным преступлениям (международные преступления, не имеющие сроков давности — геноцид, военные и против человечности), совершенных на территории нашего государства в целом и в частности. Пропагандисты — журналисты, медийные личности и разного рода эксперты, способствовавшие оккупации, милитаризации детского воспитания и разжиганию вражды против Украины, украинцев, крымских татар и других национальностей — группа особого внимания. Их преступления будут расследовать украинские, а при необходимости и международные правоохранительные структуры. Законным способом, по приговору суда, будут лишены свободы, званий, пенсионного обеспечения, имущества… Чести и уважения. Граждане Российской Федерации, незаконно приехавшие проживать на Крымском полуострове после февраля 2014 года, должны немедленно покинуть территорию Украины в установленный законом срок. Сделки, совершенные не по украинскому законодательству после февраля 2014 года, в частности, по недвижимому имуществу, признаются ничтожными — закон, действующий уже девять лет. Право собственности на имущество остается за гражданами Украины. Транспортный переход в городе Керчь Автономной Республики Крым демонтируется с целью обеспечения полной свободы мореходства в рамках программы возмещения ущерба. Реализуется комплексная программа Детоксикация — нейтрализация последствий многолетнего действия российской пропаганды на общественное сознание части населения полуострова. В частности, используя опыт применения действенных методов денацификации Германии в 1940-х годах, среди которых участие выявленных групп активной поддержки российской оккупации в общественных работах по восстановлению разрушенных украинских городов, процессах эксгумации и перезахоронения жертв российской агрессии (для лиц, признанных виновными в таких преступлениях). Предоставление максимально широкого доступа к информации о преступлениях путинского режима. Создание документальной базы фактов российских преступлений против украинских граждан, сопротивлявшихся оккупации. Восстановление в правах украинских и крымскотатарских активистов. Немедленное освобождение всех граждан Украины, крымских татар, украинцев, преследуемых РФ по политически мотивированным признакам с 2014 года с возмещением нанесенного морального ущерба. Учитывая место и роль в идеологии рашизма, системе негативного мифообразования и переписывания истории, так называемый “город русской славы” (“слава” которого, в частности, состоит в том, чтобы, не вступив в бой, топить собственный флот) переименовывается в “Объект № 6”. Верховная Рада Украины позже принимает решение о новом названии города. Может быть, Ахтиар.

К возвращению полуострова нужно готовиться уже сейчас. Ранее мы рассказывали, как должна выглядеть реинтеграция Крыма во всех сферах жизни.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!