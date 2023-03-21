Взрывы в Джанкое: загадочная “бавовна”, которая готовит Крым к деоккупации

Вечером 20 марта прогремели взрывы в Джанкое, который находится во временно оккупированном украинском Крыму. Местные жители рассказывали в социальных сетях, что слышали более десяти взрывов. Это не на шутку их испугало.

Взрывы в Джанкое: что известно

Через несколько часов после взрывов в Джанкое стало известно, что они прозвучали в районе аэродрома. По словам местных, вражеская авиация улетела от города.

Впоследствии Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало информацию о взрывах в Джанкое.

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— Взрыв в городе Джанкой на севере временно оккупированного Крыма уничтожил российские крылатые ракеты Калибр НК во время их транспортировки по железной дороге, — говорится в сообщении.

Также в ГУР напомнили, что Калибр НК — ракеты, предназначенные для пусков с надводных кораблей российского Черноморского флота. Дальность поражения такого оружия — более 2500 км по наземным целям и 375 км по морским.

Загадочная “бавовна” продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации, — отметили в ГУР.

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Джанкой на карте

Вблизи города Джанкой в Крыму находится военная авиабаза. Сейчас ее эксплуатируют ВМФ России в составе Черноморского флота. До 2014 года Джанкой был украинским военным аэродромом, а затем стал гражданским аэропортом.

После начала полномасштабного вторжения армия РФ превратила аэродром возле города Джанкой в главный логистический хаб. Там базируются ударные российские вертолеты.

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