Поддержка Украины растет: что происходит в Крыму и действительно ли россияне чувствуют свое шаткое положение

Россия использовала Крым в качестве военной базы для вторжения на материковую часть Украины. Сейчас оккупанты эту базу пытаются укрепить: роют окопы и обустраивают минометные гнезда вдоль побережья, опасаясь высадки украинского десанта.
В Крыму тем временем активизировались партизаны вопреки давлению и репрессиям! О ситуации в Крыму сейчас и чего ждать украинцам на полуострове рассказала глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.
По словам правозащитницы Ольги Скрипник, поддержка Украины была ощутима даже после аннексии Крыма в 2014 году. Именно поэтому российские оккупационные власти построили столь сильную систему репрессий и преследований крымских татар и украинцев на полуострове.
После 24 февраля 2022 года эта поддержка только растет. Более того, поддержка Украины растет несмотря на усиление репрессий.
После 24 февраля 2022 года эта поддержка только растет. Более того, поддержка Украины растет несмотря на усиление репрессий.
— В прошлом году был принят закон О дискриминации российских войск. Теперь за ним чаще всего судят проукраинских жителей Крыма. Сейчас эту статью используют против тех, кто выражает свою позицию в социальных сетях, поет или слушает украинские песни, гимн Украины, используют слова Слава Украине! или Героям Слава! — рассказывает Ольга.
Pexels
Также глава правозащитной группы заявила, что в Крыму активно действуют партизанские группы в поддержку Украины.
Вместе с тем, оккупационные власти, напуганы таким сопротивлением, возбудили уже более 200 дел против проукраинских жителей Крыма.
С 2014 года россияне активно привлекают свою пропаганду для борьбы с национальным сопротивлением в Крыму. Были отключены все украинские телеканалы, радиовещания. Также у людей нет доступа и к независимым новостным изданиям.
Сейчас россияне поверх своей пропаганды запугивают крымчан тем, что в Украине их вроде бы никто не ждет, а после деоккупации вообще всех жителей Крыма засудят.
Правозащитница отмечает: это — ложь, а под суд пойдут только те, кто активно помогал оккупационным властям и находился на руководящих должностях в Крыму.
Правозащитница отмечает: это — ложь, а под суд пойдут только те, кто активно помогал оккупационным властям и находился на руководящих должностях в Крыму.
Также Ольга Скрипник опровергла мифы, что в Украине будут судить всех, кто получил российский паспорт. Ведь за девять лет оккупации этот шаг был неизбежен для жителей оккупированных территорий. Также она подчеркнула, что российские оккупационные власти активно воюют с учителями крымских школ, которые пытаются донести правду до детей и рассказать, что именно РФ ворвалась на территорию Украины.
— Хуже всего, то, что под влияние их пропаганды попадают дети. Они живут в тотальной изоляции, ведь в школах и кружках им рассказывают, что все они должны пойти служить “Родине”, то есть — России.
Сейчас уже зафиксировано более 200 фактов гибели крымских татар в войсках РФ, сообщает Ольга Скрипник.
Сейчас уже зафиксировано более 200 фактов гибели крымских татар в войсках РФ, сообщает Ольга Скрипник.
Пока украинские военные шаг за шагом освобождают наши территории, жителям временно оккупированных городов и населенных пунктов следует заботиться о собственной безопасности. Как не попасть в военные ряды россиян и что делать, если такое уже произошло — читай в нашем другом материале.
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