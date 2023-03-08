Поддержка Украины растет: что происходит в Крыму и действительно ли россияне чувствуют свое шаткое положение

Россия использовала Крым в качестве военной базы для вторжения на материковую часть Украины. Сейчас оккупанты эту базу пытаются укрепить: роют окопы и обустраивают минометные гнезда вдоль побережья, опасаясь высадки украинского десанта.

В Крыму тем временем активизировались партизаны вопреки давлению и репрессиям! О ситуации в Крыму сейчас и чего ждать украинцам на полуострове рассказала глава Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

Настроения в Крыму

По словам правозащитницы Ольги Скрипник, поддержка Украины была ощутима даже после аннексии Крыма в 2014 году. Именно поэтому российские оккупационные власти построили столь сильную систему репрессий и преследований крымских татар и украинцев на полуострове.

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После 24 февраля 2022 года эта поддержка только растет. Более того, поддержка Украины растет несмотря на усиление репрессий.

— В прошлом году был принят закон О дискриминации российских войск. Теперь за ним чаще всего судят проукраинских жителей Крыма. Сейчас эту статью используют против тех, кто выражает свою позицию в социальных сетях, поет или слушает украинские песни, гимн Украины, используют слова Слава Украине! или Героям Слава! — рассказывает Ольга.

Также глава правозащитной группы заявила, что в Крыму активно действуют партизанские группы в поддержку Украины.

Вместе с тем, оккупационные власти, напуганы таким сопротивлением, возбудили уже более 200 дел против проукраинских жителей Крыма.

Чем Россия запугивает крымчан

С 2014 года россияне активно привлекают свою пропаганду для борьбы с национальным сопротивлением в Крыму. Были отключены все украинские телеканалы, радиовещания. Также у людей нет доступа и к независимым новостным изданиям.

Сейчас россияне поверх своей пропаганды запугивают крымчан тем, что в Украине их вроде бы никто не ждет, а после деоккупации вообще всех жителей Крыма засудят.

Правозащитница отмечает: это — ложь, а под суд пойдут только те, кто активно помогал оккупационным властям и находился на руководящих должностях в Крыму.

Также Ольга Скрипник опровергла мифы, что в Украине будут судить всех, кто получил российский паспорт. Ведь за девять лет оккупации этот шаг был неизбежен для жителей оккупированных территорий. Также она подчеркнула, что российские оккупационные власти активно воюют с учителями крымских школ, которые пытаются донести правду до детей и рассказать, что именно РФ ворвалась на территорию Украины.

— Хуже всего, то, что под влияние их пропаганды попадают дети. Они живут в тотальной изоляции, ведь в школах и кружках им рассказывают, что все они должны пойти служить “Родине”, то есть — России.

Сейчас уже зафиксировано более 200 фактов гибели крымских татар в войсках РФ, сообщает Ольга Скрипник.

Пока украинские военные шаг за шагом освобождают наши территории, жителям временно оккупированных городов и населенных пунктов следует заботиться о собственной безопасности. Как не попасть в военные ряды россиян и что делать, если такое уже произошло — читай в нашем другом материале.

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