Підтримка України зростає: що відбувається в Криму та чи справді росіяни відчувають своє хитке становище

Росія використовувала Крим як військову базу для вторгнення до материкової частини України. Зараз окупанти цю базу намагаються зміцнити: риють окопи та облаштовують мінометні гнізда вздовж узбережжя, побоюючись висадки українського десанту.

У Криму тим часом активізувалися партизани — всупереч тиску та репресіям! Про ситуацію в Криму зараз та чого чекати українцям на півострові розповіла голова Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

Настрій у Криму

За словами правозахисниці Ольги Скрипник, підтримка України була відчутна навіть після анексії Криму у 2014 році. Саме тому російська окупаційна влада побудувала таку сильну систему репресій та переслідувань кримських татар і українців на півострові.

Зараз також дивляться

Після 24 лютого 2022 ця підтримка лише зростає. Ба більше, підтримка України зростає попри посилення репресій.

— Минулого року був прийнятий закон Про дискримінацію російських військ. Тепер за нею найчастіше судять проукраїнських жителів Криму. Зараз цю статтю використовують проти тих, хто висловлює свою позицію в соціальних мережах, співає чи слухає українських пісень, гімн України, використовують слова Слава Україні! чи Героям Слава! — розповідає Ольга.

Також, голова правозахисної групи заявила, що в Криму активно діють партизанські групи на підтримку України.

Разом з тим, окупаційна влада, налякана таким спротивом, завела вже понад 200 справ проти проукраїнських мешканців Криму.

Чим Росія залякує кримчан

З 2014 року росіяни активно залучають свою пропаганду для боротьби з національним спротивом у Криму. Були відключені всі українські телеканали, радіомовлення. Також люди не мають доступу й до незалежних новинних видань.

Зараз росіяни поверх своєї пропаганди залякують кримчан тим, що в Україні їх, наче б то, ніхто не чекає, а після деокупації узагалі всіх мешканців Криму засудять.

Правозахисниця ж наголошує: це — брехня, а під суд підуть лише ті, хто активно допомагав окупаційній владі та був на керівних посадах у Криму.

Також Ольга Скрипник спростувала міфи проте, що в Україні будуть судити всіх, хто отримав російський паспорт. Адже з дев’ять років окупації цей крок був неминучим для мешканців окупованих територій. Також вона наголосила, що російська окупаційна влада активно воює з вчителями кримських шкіл, які намагаються донести правду до дітей та розповісти, що саме РФ вдерлася на територію України.

— Найгірше те, що під вплив їхньої пропаганди потрапляють діти. Вони живуть у тотальній ізоляції, адже у школах та гуртках їм розповідають, що всі вони повинні піти служити “Батьківщині”, — себто Росії.

Зараз уже зафіксовано понад 200 фактів загибелі кримських татар у військах РФ, — повідомляє Ольга Скрипник.

Доки українські військові крок за кроком звільняють наші території, жителям тимчасово окупованих міст та населених пунктів варто дбати про власну безпеку. Як не потрапити до військових лав росіян і що робити, якщо таке вже сталося — читай у нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!