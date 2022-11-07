Як не потрапити до лав ворога — рекомендації жителям окупованих росіянами міст та сіл

Хай скільки існує історій тих, хто вирвався з російської окупації, розуміти, що пережили чи продовжують проживати люди у неволі, практично неможливо.

А поки українські військові намагаються звільнити якомога швидше кожен населений пункт, Кремль силоміць та незаконно мобілізує українських чоловіків на окупованих територіях на війну. Придатність та кваліфікація росіянам не важлива — людей використовують як гарматне м’ясо.

Оскільки неможливо знати достеменно, як насправді відбувається примусовий набір українців у лави окупаційних військ, поради мають узагальнений характер, але все ж таки дають мінімальний шанс врятуватись у разі “мобілізації”.

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Уникай особистого отримання повістки та дзвінків з так званих воєнкоматів. Зміни номер телефону або тимчасово не користуйся ним, якщо його знає окупаційна влада. За можливості зміни місце проживання. Ще краще буде евакуюватись на підконтрольну Україні територію. Знову ж таки, якщо це можливо. Якщо окупанти все-таки тебе знайшли, надай докази, що ти не можеш нести службу. Наприклад, релігійні переконання або незадовільний стан здоров’я. Якщо тебе “мобілізували”, намагайся ігнорувати злочинні накази. За першої ж нагоди спробуй здатися в полон українським військовим.

Як здатись українській армії в полон

Відстібни зброю, повісь її на ліве плече стволом донизу. Підніми руки та покажи, що в них нічого немає. Якщо є така можливість, тримай при собі білу ганчірку. Голосно кричи, що здаєшся. Коли почуєш команду, що можна наблизитись, йди. Виконуй усі накази українських військових.

Також для консультації ти можеш зателефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером +38 098 342 79 31.

Коли українські військові звільнять твій населений пункт, тобі може знадобитись медичний огляд, щоб зрозуміти, як позначилась окупація на твоєму здоров’ї та як можна цьому зарадити. Читай, як отримати безкоштовну медичну допомогу для мешканців деокупованих територій.

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