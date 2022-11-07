Як не потрапити до лав ворога — рекомендації жителям окупованих росіянами міст та сіл

Хай скільки існує історій тих, хто вирвався з російської окупації, розуміти, що пережили чи продовжують проживати люди у неволі, практично неможливо.
А поки українські військові намагаються звільнити якомога швидше кожен населений пункт, Кремль силоміць та незаконно мобілізує українських чоловіків на окупованих територіях на війну. Придатність та кваліфікація росіянам не важлива — людей використовують як гарматне м’ясо.
Оскільки неможливо знати достеменно, як насправді відбувається примусовий набір українців у лави окупаційних військ, поради мають узагальнений характер, але все ж таки дають мінімальний шанс врятуватись у разі “мобілізації”.
Також для консультації ти можеш зателефонувати на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером +38 098 342 79 31.
Коли українські військові звільнять твій населений пункт, тобі може знадобитись медичний огляд, щоб зрозуміти, як позначилась окупація на твоєму здоров’ї та як можна цьому зарадити. Читай, як отримати безкоштовну медичну допомогу для мешканців деокупованих територій.
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