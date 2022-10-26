Гнилі плащ-намети, шапка-вушанка та автомати з іржею — як Росія забезпечує спорядженням нових мобілізованих

“Друга армія світу” продовжує відправляти на фронт нових солдатів. Російські мобілізовані не припиняють скаржитися на амуніцію, яку їм видають перед відправленням на фронт. Там і зламані автомати, і гнилі куртки, і термобілизна, яка ледь не просвічується.

Солдати РФ знімають відео і скаржаться на допомогу від губернатора. Той подарував їм радянські плащ-намети та речмішки 1960-х років.

Замість термобілизни, яка мала б рятувати у холод, отримали ватники та сорочку, схожу на ту, яку видають в психіатричних лікарнях. Якби ж це все було у нормальному стані, але все напівгниле та розвалюється.

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Не забули покласти головний атрибут російських солдатів — шапка-вушанка, ще й на 20 років новіша — 1986 року.

А мобілізованих із Підмосков’я зібрали на місці якогось складу. В ньому немає ні опалення, ні електрики, чоловіки навіть сплять на підлозі. Вони навіть не встигли потрапити на фронт, а вже мають проблеми зі здоров’ям — бронхіти та запалення легень.

У половини новомобілізованих солдатів розікрали власне майно, яке взяли з собою. Хто це зробив — питання риторичне. А мобілізованим у Криму видають автомати та каски, які повністю вкриті іржею.

Раніше ми розповідали, як Росія відправляє новомобілізованих на фронт. Армійці жаліються на відсутність обіцяних коштів та спорядження.

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