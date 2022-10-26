Гнилые плащ-палатки, шапка-ушанка и автоматы со ржавчиной — как Россия обеспечивает снаряжением новых мобилизованных

“Вторая армия мира” продолжает отправлять на фронт новых солдат. Российские мобилизованные не прекращают жаловаться на амуницию, которую им выдают перед отправкой на фронт. Там и сломанные автоматы, и погнившие куртки, и едва не просвечивающееся термобелье.

Солдаты РФ снимают видео и жалуются на помощь от губернатора. Тот подарил им советские плащ-палатки и вещмешки 1960-х годов.

Вместо термобелья, которое должно спасать от холодов, получили ватники и рубашку, похожую на ту, которую выдают в психиатрических больницах. Если бы это все было в нормальном состоянии! Но все на половину сгнило и разваливается.

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Не забыли положить главный атрибут российских солдат — шапка-ушанка, еще и на 20 лет новее — 1986 года.

А мобилизованных из Подмосковья собрали на месте какого-то склада, в нем нет ни отопления, ни электричества. Мужчины даже спят на полу. Они еще не успели попасть на фронт, а уже имеют проблемы со здоровьем — бронхиты и воспаление легких.

У половины новомобилизованных солдат разворовали собственное имущество, которое взяли с собой, кто это сделал — вопрос риторический. А мобилизованным в Крыму выдают автоматы и каски, полностью покрытые ржавчиной.

Ранее мы рассказывали, как Россия отправляет новомобилизованных на фронт. Армейцы жалуются на отсутствие обещанных средств и снаряжения.

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