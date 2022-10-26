Мир

Гнилые плащ-палатки, шапка-ушанка и автоматы со ржавчиной — как Россия обеспечивает снаряжением новых мобилизованных

Наталья Ничай 26 октября 2022, 16:00
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