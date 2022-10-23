Мир

Голые, босые и даже без еды — как на самом деле Россия отправляет на фронт новомобилизованных солдат

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 23 октября 2022, 22:30

Больше видео
Ліз Трасс йде у відставку з посади прем'єр-міністра Великобританії: що відомо
Лиз Трасс ушла в отставку, а Джонсон собрал поддержку — что происходит в Великобритании
Кому дістанеться ядерна зброя після розпаду Росії - думка науковця
Как будут делить пирог — кому может достаться ядерный арсенал России после распада страны-агрессора
0:03:30
Прем'єрські вибори у Великій Британії - хто головні кандидати
Политические гонки начались! Главные претенденты на место премьер-министра Великобритании и дата выборов
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Сверхзвуковая и очень опасная: характеристика ракеты Кинжал
Смотреть больше

Последние видео
0:03:48
Як Росія відправляє на фронт новомобілізованих росіян

Голые, босые и даже без еды — как на самом деле Россия отправляет на фронт новомобилизованных солдат
0:04:54
Контрнаступ ЗСУ у Харківській області - секрети успіху військових
Это войдет в учебники военных академий! В чем секрет успеха ВСУ в Харьковской области
0:02:39
Яка ситуація в Костянтинівці 23.10.22 — наслідки обстрілів
Слезы, отчаяние, страх и ненависть — что рассказывают очевидцы про обстрелы Константиновки
0:05:14
Знеструмлений Луцьк - як сьогодні живе місто без електроенергії
У людей нет света, тепла, воды и новостей — как живет обесточенный Луцк сегодня
0:01:09
В'ячеслав Богуслаєв
Задержание президента Мотор Сичи Богуслаева. Как украинские двигатели оказались в российских вертолетах
Вона вже під великою загрозою! В Україні створили Національний корпус кримськотатарської мови
В Украине создали Национальный корпус крымскотатарского языка — что это и для чего нужно
Що таке ТЕЦ і ТЕС та чому Росія цілить по них
Чуть ли не всё внимание приковано к ним — что такое ТЭЦ и ТЭС, и почему Россия целится в них
0:04:18
Реабілітаційний центр Незламні
Потерял ногу и переживал, что его бросит жена: история мужественного украинского воина
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 23 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:36
Комишуваха
Четыре ракеты С-300 в жилой квартал: оккупанты прицельно уничтожают Камышеваху, но люди не отчаиваются
Больше видео
Контрнаступ ЗСУ у Харківській області - секрети успіху військових
Читать дальше
Это войдет в учебники военных академий! В чем секрет успеха ВСУ в Харьковской области

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь