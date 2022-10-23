Голые, босые и даже без еды — как на самом деле Россия отправляет на фронт новомобилизованных солдат

Россия отправляет своих солдат воевать против Украины без амуниции, оружия и должной подготовки. Власти РФ поставляют на фронт все новые и новые партии новомобилизованных. А те жалуются, что не получают обещанных средств и даже еды.

Солдат Никита из Челябинска пошел воевать против Украины 29 сентября, а 4 октября его уже вернули домой… Мертвого.

Нет должной подготовки, отправили как пушечное мясо… — говорит россиянка.

Такое же участие может ожидать и других новомобилизованных. Солдат из Краснодарского края привезли воевать в украинское поле, но не дали даже лопат, чтобы “защищать Родину”. А всю амуницию им купили родственники.

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А в военных билетах даже не ставят печати, вероятно, чтобы потом семьям не достались выплаты.

Некоторые мобилизованные набираются смелости и отказываются воевать. За это их наказывают и “бросают на подвал”.

Других мобилизованных интересует, где их обещанные средства и амуниция. За три с половиной недели им ничего не выдали. Однако есть и редкие кадры, которые идут воевать против Украины во второй раз.

Один из таких Натан, в начале марта попал в плен, а затем его обменяли. После этого он снова пошел воевать, но на этот раз его вернули домой уже мертвого.

Пока российская армия “могучая” на словах, украинская демонстрирует свою мощь на поле боя. Раньше мы рассказывали о контрнаступлении ВСУ в Харьковской области и в чем их секрет.

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