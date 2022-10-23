Это войдет в учебники военных академий! В чем секрет успеха ВСУ в Харьковской области

Россияне укрепляют свои позиции возле Кременной и Сватового, потому что боятся нового наступления украинских войск и повторения молниеносной Харьковской спецоперации.

Это тогда, когда за считанные дни наши защитники освободили часть Харьковской области, а в начале октября еще и некоторые населенные пункты Донецкой.

Одну из главных ролей во время штурма тогда играли десантники 80-й бригады. Именно их штурмовые группы первыми заходили в населенные пункты, уничтожали врага и открывали путь другим подразделениям.

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После освобождения Изюма они не пошли отдыхать, а продолжили гнать оккупантов с украинской земли. Теперь их задача — форсирование реки Оскол и выход на админграницы Луганской области.

Бойцы убеждены, что операцию по освобождению Харьковской области и части Донбасса в будущем обязательно будут изучать в академиях.

После длительной подготовки украинская армия наступала сразу на нескольких направлениях. Главные факторы успеха — мобильность подразделений и право командиров на месте принимать определенные решения.

Враг был дезориентирован. Они не имели чёткой картины положения. Группы подвергались засадам, которые мы организовывали, — рассказывает боец ​​ВСУ.

Убегая из Донецкой и Харьковской областей, россияне оставляли свою технику. Теперь она помогает украинским воинам дальше освобождать нашу землю от захватчиков.

Украинские военные — настоящие герои, имеющие сильную жажду жизни. Смотри, как лейтенант Дмитрий Чавалах выжил в окружении врага во время обороны Антоновского моста.

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