Ему присвоили Героя Украины посмертно, а он — выжил! История бойца, который защищал Антоновский мост

Лейтенант Дмитрий Чавалах — один из сотни украинских бойцов, которые первыми встретили врага перед Херсоном и держали стратегический Антоновский мост. Его считали погибшим и даже присвоили Героя Украины посмертно, но ему, тяжело раненному, удалось выжить.

А впоследствии с несколькими собратьями чудом выбраться к родной Хмельницкой области. После госпиталей и реабилитации он хотел вернуться на службу, но врачи не разрешили. Теперь 28-летний лейтенант учится на психолога.

Своего героизма он не признает, говорит, что просто выполняет свою военную работу и защищает родную страну. И делает это с 2014 года.

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Дмитрий вспоминает: во время продвижения российских войск по территории Украины, те бросали по ВСУ авиацию.

Через некоторое время нам сказали, что мы в окружении врага и его десант уже на Антоновском мосту.

Тогда с бригадой, в которой воевал Дмитрий, полностью исчезла связь, поэтому многих военных ошибочно считали погибшими. Надежды на то, что Дмитрий выжил, уже не имели и его родители. Но ребята смогли прорваться из окружения — кое-где на расстоянии нескольких метров от врага.

— У нас было 17 раненых, среди которых и я, четверо погибших.

Мужчина рассказывает, что тогда его без сознания и других военных прятали херсонские партизаны, а врачи оказывали помощь. Как именно военным удалось выбраться из-под оккупации Дмитрий не может рассказать, потому что там до сих пор находятся люди, которые помогли им спастись. Только ждет победы, чтобы порыбачить со своими спасателями.

Придет время, и мы узнаем еще не одну историю освобождения, деблокады или наступления украинских военных в этой войне. Одну из таких историй рассказал другой Герой Украины, который вертолетом прорвался в Мариуполь.

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