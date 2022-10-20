Рассказы

“Компьютер показывает полчаса до места назначения. Я понимаю, что проживу еще 30 минут”. История героя Украины

Виктория Мельник, редактор сайта 20 октября 2022, 18:30
Евген Соловьев
Фото: Армия.Inform

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