“Компьютер показывает полчаса до места назначения. Я понимаю, что проживу еще 30 минут”. История героя Украины

Война в Украине станет исторической во всех значениях этого слова. Когда мы говорим о судьбоносности этого российско-украинского поединка, то не преувеличиваем — борьба за украинскую самобытность длится столетиями.

А в книги по истории Украины и вообще — в пособия по ведению войны — войдут фамилии наших полководцев, офицеров, солдат, которые так умело воюют с врагом. Об одном таком харизматичном офицере рассказала Армия.Inform.

О Евгении Соловьеве можно было слышать еще в 2018: он тогда собирал раненых на Донбассе прямо из-под обстрелов врага, и уже к тому времени налетал почти тысячу часов. 14 октября Указом Президента Владимира Зеленского Евгения наградили званием Героя Украины. И это не удивительно, ведь этот мужчина уже совершил столько отважных поступков, что о них невозможно молчать.

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Стреляло все, что могло, и всем, что было

Свое 24 февраля офицер помнит больше всего: говорит, что тогда они дислоцировались в Херсонской области, поэтому сначала занимались выведением техники из-под ударов россиян. В те сутки он так и не спал, признается, но удалось вздремнуть ночью 25 февраля.

Мы перекинули наши вертолеты, а уже буквально через час после передислокации начали выполнять задачи по авиационной поддержке наземных войск. Не было ни одной паузы на “раскачку”. Прилетели, заправились и вперед работать!

Нашим военным тогда помогали сами херсонцы: ведь у многих там остались родственники, семьи, друзья.

— Мы чуть ли не в режиме онлайн тогда создавали карту передвижения российских войск. Там позвонила тетя, кум, соседи, и мы уже знаем, где колонны вражеской техники и куда едут.

Евгений рассказывает, как ему позвонила тетя из Николаева и передала, что транзитом через их село прошла колонна российских танков с буквой Z. Когда вертолеты вылетели на “поиски” оккупантов, уже звонил кто-то другой с информацией, что эта же колонна уже по дороге в другое село.

Мы понимали, что происходит, а оккупанты — нет, и это стало одним из самых больших наших преимуществ.

По словам Евгения, много информации тогда поступало именно от местных жителей, и такая сплоченность людей поразила нашего офицера. А еще одним плюсом стало разрешение каждому командиру принимать решения самостоятельно, не тратя время на согласование “сверху”.

Чернобаевка

— За первые недели вражеские потери на Херсонском направлении были безумными. Мы искали места их дислокации, накрывали с неба — они действительно не понимали, что происходит.

Помню, как в первый день лично столкнулся с россиянами метров за 500, а они смотрели на меня с немым вопросом в глазах: “Откуда здесь вертолет?” Даже не пытались сопротивляться, просто сидели и смотрели.

А еще Евгений делится: в первые дни войны наши офицеры и солдаты не могли понять, почему россияне шли без прикрытия, как на параде. Каждый раз наши военные думали, что вот-вот прилетит “ответ”. И каждый раз прилетали домой невредимыми.

— Но я верю, что везет всегда сильнейшему.

Долетели до Мариуполя, но один вертолет не вернулся…

— Когда командир поставил мне лично задачу прорваться в Мариуполь, где все оккупировано — я сказал, что не настолько смел или глуп, чтобы на это согласиться.

Тогда командующий спросил меня: “Как думаешь, сколько жизней стоит одна твоя жизнь?” Когда я задал себе этот вопрос — все понял. Риск однозначно того стоит.

У Евгения таких полета было два. Первый был неудачным с точки зрения достижения цели: их обстреляли и военные вернулись. Но во время второго полета удалось доставить украинцам в блокаде лекарства, боеприпасы, вывезли даже раненых. Но тогда один из вертолетов так и не вернулся домой.

Каждая подготовка была секретной и готовилась тщательно. Но на подготовку ко второй операции было всего несколько часов, признается офицер. А самой организацией занималось ГУР и командование украинской авиации.

— Все было спланировано идеально: мне говорили, где лучше повернуть, где снизиться, а где наоборот. Но для оккупантов такие наши вылеты не были внезапными или неожиданными, и все понимали, чем это может закончиться.

Когда мы летели туда, бортовой компьютер показывал, что до места назначения полчаса. Я понимал, что мне, может быть, осталось жить полчаса.

А вместе с тем Евгений признает — этот риск был полностью оправдан. Он вывез из Мариуполя более 20 раненых. А сейчас даже с несколькими из них продолжает общаться.

А о своих вылетах в Мариуполь не говорил никому, даже жене. Режим секретности должен был соблюдаться строго, как никогда. И это к лучшему, признается Евгений, потому что во время полетов ему пришлось пережить даже попадание в его вертолет.

— На обратном пути из Мариуполя, в 6 км от города, в двигатель вертолета попала ракета, но не сдетонировала. Двигатель отказал, но мне удалось вернуться. Если бы ракета сдетонировала, я бы сгорел. Вертолет, летевший позади меня, сбили. И мы еще в течение суток надеялись, что экипаж смог выжить.

Там погиб Дмитрий Тимусь, командир экипажа из Бродов. А из всего экипажа выжил только один человек.

Змеиный — тоже его работа

Через неделю после возвращения из Мариуполя ребятам была поставлена ​​задача по острову Змеиный.

— Первой мыслью было: почему опять я? Но отлично понимал, что должен это сделать. Мы потеряли там экипаж Ми-14, но теперь остров Змеиный наш, а победителей не судят!

Честно говоря, не раз бывали ситуации, когда я не понимал смысла в той или иной конкретной задаче. Но когда приходило время и я видел общую картинку, сразу все становилось на свои места.

Вместе с тем Евгений рассказывает — многие его коллеги возвращались из-за границы и разрывали контракты на несколько тысяч долларов, чтобы быть в Украине и защищать ее. Это были не только молодежь, но и мужчины старше 60 лет.

Сам офицер ждет возвращения домой в родной Херсон.

— Там ждет мой диван. Мечтаю лечь там с женой и сыном, обнять кошку и наконец отдохнуть.

Оккупированная Херсонская область также ожидает возвращения всех украинцев. А вот как украинские фермеры выживают под оккупацией — читай в нашем материале.

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