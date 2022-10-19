Ломает гендерные стереотипы и развивает отечественное производство — как дончанка открыла милитари-магазин

Знакомься, это Вероника Кобзиста и она открыла свой магазин военного тактического снаряжения. О производстве берцов и плитоносок она знает все, как и о гендерных стереотипах в своем деле.

Но женщина не обращает внимания на неприятности, а дальше продолжает помогать украинским военным и создавать качественный отечественный продукт.

Она рассказала для сайта Platfor.ma, как ее волонтерская деятельность переросла в бизнес.

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Как возникла идея открыть милитари-магазин

Вероника познала суть войны еще в 2014 году, когда ей пришлось спешно выезжать из Донбасса. Вторым домом для девушки стал Киев.

Там она начала работать пиарщицей в государственном секторе и даже открыла свое коммуникационное агентство. Однако 24 февраля кардинально изменило ее жизнь.

Вероника не захотела бежать от войны во второй раз, ведь первый переезд стал для нее травматическим опытом.

Первый мой большой переезд случился в 20 лет, когда я убегала из Донецка. Он был достаточно травматичен, и я сильно не хочу переживать то, что я пережила тогда.

Я много усилий приложила для того, чтобы чувствовать Киев своим домом. Ощущение дома — суперважная психологическая поддержка для тех людей, которые этот дом когда-то потеряли, — объясняет девушка.

Однако реалии войны заставили первые две недели буквально жить на станции метро. Соответственно, нужно было как-то обустраивать свой быт.

Тогда Вероника принялась искать для себя и других людей одеяла, пледы и другие необходимые для выживания вещи. Ей доверяли и донатили. Впрочем, проблема была в отсутствии складского помещения, так как были нередкие случаи воровства гуманитарной помощи.

В это время одна IT-компания узнала о потребностях волонтеров и отдала им на три месяца свой офис с охраной. Так и появился волонтерский штаб.

Он стал специализироваться на лекарственных средствах. Вероника контактировала с Минздравом и узнавала, что прогнозируемо может быть в дефиците. Тогда закупала необходимое за границей и завозила в Украину.

Но в начале марта стало много запросов именно на военное снаряжение. Девушке удалось найти одного мужчину из Броваров, который шил обувь и не эвакуировался.

Он согласился помочь — моделировал и отшивал обувь, которую затем тестировали военные. Так потихоньку продвигалось волонтерское дело.

После освобождения Киевской области из-под оккупации снова начали открываться местные производства, а работники — возвращаться к работе. Так что отдавать обувь по себестоимости уже не было возможности.

Так штаб переформатировался в профильный милитари-магазин.

Гендерные стереотипы в бизнесе

Вероника, как и любой предприниматель, усердно заботится о репутации. Так что лично отвечает за свой товар. Для этого ей приходится постоянно общаться с военными и технологами, получать и анализировать фидбеки от покупателей.

Иногда приходят военные и начинают рассказывать мне, которая “ничего не понимает в этом”, какими должны быть берцы. Правда, я действительно не служила и не была на боевых действиях.

Но я отвечаю за свой продукт. Я работаю с технологами напрямую, также нас постоянно консультируют разные организации, — делится Вероника.

Она добавляет, что война все-таки дала сильный толчок стабилизации равноправия в украинском обществе. Сейчас более важно разделение на “своих” и “чужих”, чем на гендеры.

Поэтому даже в коммуникации с покупателями и в описании товаров Вероника всегда подчеркивает, что магазин работает для военных. И не важно, кто именно эти защитники.

У нас даже в рекламе написано, что плитоноски подходят крепким парням, хрупким девушкам и небинарным лицам.

Мы пытаемся уйти от того, что вся милитарная коммуникация направлена ​​в большинстве на мужчин, — говорит бизнесвумен.

Вот так она и ее команда, а еще миллионы других отважных женщин ломают гендерные стереотипы на войне и подталкивают украинцев к изменениям на фундаментальном уровне. Чтобы наше государство стало еще сильнее и демократичнее.

От 40 до 70 тысяч — точного количества героинь, которые сейчас защищают наше государство от захватчиков, счесть не могут. Смотри, как защищают Украину женщины-военнослужащие.

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