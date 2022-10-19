Рассказы

Ломает гендерные стереотипы и развивает отечественное производство — как дончанка открыла милитари-магазин

Елена Яковлева, редактор сайта 19 октября 2022, 16:00
Вероніка Кобзиста - донеччанка, яка відкрила мілітарі-магазин
Фото: Platfor.ma

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