Мы видимые — как украинские защитницы воюют на передовой и борются за свои права в армии

От 40 до 70 тысяч — точного количества защитниц, которые сейчас отстаивают наше государство от захватчиков, счесть не могут.
По данным, которые привел президент Владимир Зеленский ко Дню защитников и защитниц, в украинской армии 22% женщин. И это самый большой показатель среди стран Европы.
Это и танкистки, и пулеметчицы, и снайперы, и боевые медики, и военные кухарки.
До сих пор они носили мужские униформы, украинцы праздновали исключительно День защитников, а вклад женщин-защитниц был недооцененным.
Однако теперь они доказывают, что отнюдь не уступают своими профессиональными навыками мужчинам.
За восемь лет войны в Украине положение женщин в военном деле существенно изменилось, уверяет основательница женского ветеранского клуба Екатерина Прыймак.
В первую очередь они постепенно уравниваются в своих правах с мужчинами. И в этом году мы отметили не только День защитников Украины, но и защитниц.
Кроме того, сейчас для женщин стали шить военную одежду с учетом особенностей их фигуры.
Мы видимые. И это уже доказывает, что мы наравне с мужчинами можем выполнять поставленные задачи. Это круто, — говорит Екатерина.
Мы видимые. И это уже доказывает, что мы наравне с мужчинами можем выполнять поставленные задачи. Это круто, — говорит Екатерина.
Многие украинки добровольно защищают родную землю без военного профессионального образования и опыта.
История снайпера Ольги доказывает, что женщины быстро учатся армейскому делу и не уступают мужчинам в мастерстве, точности и хладнокровии.
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