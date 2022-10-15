Мы видимые — как украинские защитницы воюют на передовой и борются за свои права в армии

От 40 до 70 тысяч — точного количества защитниц, которые сейчас отстаивают наше государство от захватчиков, счесть не могут.

По данным, которые привел президент Владимир Зеленский ко Дню защитников и защитниц, в украинской армии 22% женщин. И это самый большой показатель среди стран Европы.

Это и танкистки, и пулеметчицы, и снайперы, и боевые медики, и военные кухарки.

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До сих пор они носили мужские униформы, украинцы праздновали исключительно День защитников, а вклад женщин-защитниц был недооцененным.

Однако теперь они доказывают, что отнюдь не уступают своими профессиональными навыками мужчинам.

За восемь лет войны в Украине положение женщин в военном деле существенно изменилось, уверяет основательница женского ветеранского клуба Екатерина Прыймак.

В первую очередь они постепенно уравниваются в своих правах с мужчинами. И в этом году мы отметили не только День защитников Украины, но и защитниц.

Кроме того, сейчас для женщин стали шить военную одежду с учетом особенностей их фигуры.

Мы видимые. И это уже доказывает, что мы наравне с мужчинами можем выполнять поставленные задачи. Это круто, — говорит Екатерина.

Многие украинки добровольно защищают родную землю без военного профессионального образования и опыта.

История снайпера Ольги доказывает, что женщины быстро учатся армейскому делу и не уступают мужчинам в мастерстве, точности и хладнокровии.

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