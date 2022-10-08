Мы спим с оружием, как с людьми! История службы в ВСУ снайпера Ольги

С началом полномасштабного вторжения России в Украину наши женщины перестали стрелять в мужские сердца только в переносном смысле. Теперь каждая желающая может это сделать на поле боя, в поединке с оккупантом. И одна из таких — снайпер Ольга, которая без военного профессионального образования и опыта защищает нашу страну на передовой.

Сначала она выполняла все задания наравне с другими бойцами. А потом узнала, что в подразделения нужны снайперы.

Женщина признается, что решение пойти на службу было не спонтанным или необдуманным: нет, она давно взвешивала свои шаги в военной сфере, но ее сдерживал маленький сын. Теперь сын вырос, и Ольга пошла воевать.

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— 24 февраля я долго над последующим не думала: на следующий день я уже была в военкомате, а через день — была в части.

Снайпинг как искусство воевать

Снайпер — это не только об умении хорошо стрелять. К снайперам отбирают тех, кто умеет мыслить неординарно, отличается выносливостью и принимает решения быстро. Здесь важно также, чтобы команда или пара снайперов умела понимать друг друга с полу слова.

Снайпер признается — тяжело бывает и теперь, ведь женщина до сих пор учится этому делу, но больше всего она будет помнить свой первый обстрел.

Тогда был мой первый день службы. Я вышла на позицию, где было очень близко к врагу, начался гранатометный шквал. Мне было очень страшно — и не верьте никому, кто говорит, что сам он никогда не боялся.

Своим атрибутом, несомненно, считает собственное оружие. Говорит, что для снайпера это почти все. И для снайпера винтовка всегда одна и единственная.

— Я не езжу на одну задачу с такой винтовкой, а на следующую — с другой. Потому что здесь просчитывается все: вес, как ты держишь оружие, как ты привыкаешь стрелять, насколько удобно занимать позиции. Это как с человеком, действительно.

А еще снайпер признается, что командиры даже заставляли с оружием спать и ходить в туалет — чтобы военные насколько привыкли к своим винтовкам, чтобы могли их чувствовать при любых обстоятельствах.

Не подвести собратьев

— Я всегда долго и тщательно готовлюсь к бою. Страх умереть у меня, конечно, есть. Но больше я боюсь за собратьев и слежу, чтобы от меня была максимальная отдача на заданиях.

Вместе с тем Ольга верна своему государству до косточек пальцев, говорит она. Для нее стрелять уже стало занятием для души — она увлекается тем, что это приносит пользу государству.

Да, здесь присутствует адреналин. Но когда ты пытаешься помочь своим собратьям, своему государству, то забываешь обо всем вокруг. Потому что я знаю, что я могу исполнить мечту многих украинцев.

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