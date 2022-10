А рассветы в Крыму — действительно пожар! Что известно об утренних взрывах на Крымском мосту

Сегодня, 8 октября, около 06:00 утра во временно оккупированном Крыму раздался мощный взрыв на Крымском мосту.

Об этом сообщают местные в соцсетях. Оккупанты утверждают, что загорелась цистерна с топливом. Однако на фото и видео с места событий видно, что повреждено дорожное полотно.

Кроме того, на мосту горит и грузовой поезд. В настоящее время движение транспорта на Крымском мосту приостановлено до 31 октября, а россияне готовят запуск паромной переправы через пролив.

А вот судоходство в Керченском проливе продолжается. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк уже отреагировал на то, что взорвали Крымский мост.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также не смог проигнорировать атаку на Крымский мост, своеобразно поздравив президента РФ со вчерашним днем рождения.

Без мемов, конечно, не обошлось. Госпогранслужба Украины опубликовала свое видение подрыва Керченского моста и предупредила, что пересекать его сейчас очень “жарко”.

Украинские спасатели традиционно напомнили о правилах пожарной безопасности и призвали украинцев учиться на горьком опыте нежелательных соседей.

В сети появляются видео и фото, как горит Крымский мост.

Baza says witnesses in Kerch report a fire and explosions in the area of the railroad portion of the Crimean Bridge.https://t.co/u2iXx0t7Am pic.twitter.com/RKLjbChwba