Мобилизованных уже бросают на фронт сразу — военный РФ под Лиманом

Военнослужащий РФ рассказывает об оцеплении возле Лимана и как быстро они теряют своих солдат.
Нас в кольцо пытаются взять. Я в “Донецкой республике”, село Терны, — жалуется оккупант своей собеседнице.
Нас в кольцо пытаются взять. Я в “Донецкой республике”, село Терны, — жалуется оккупант своей собеседнице.
Также он рассказывает, что за неделю у них четыре “двухсотых”.
Украина освободила Лиман! Как россияне попали в котел и почему эта операция важна, читай в нашем материале.
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