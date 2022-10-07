Мобилизованных уже бросают на фронт сразу — военный РФ под Лиманом

Военнослужащий РФ рассказывает об оцеплении возле Лимана и как быстро они теряют своих солдат.

Нас в кольцо пытаются взять. Я в “Донецкой республике”, село Терны, — жалуется оккупант своей собеседнице.

Также он рассказывает, что за неделю у них четыре “двухсотых”.

Украина освободила Лиман! Как россияне попали в котел и почему эта операция важна, читай в нашем материале.

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