Для тебя Война в Украине

На побережье Одесской области ввели особый режим для людей и транспорта: что известно

Марина Слизовская, редактор сайта 06 октября 2026, 12:01 2 мин.
особый режим в Одесской области
Фото Unsplash

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