На побережье Одесской области ввели особый режим для людей и транспорта: что известно

На отдельных территориях Одесчины ввели особый режим въезда и выезда, в частности, ограничили передвижение людей и движение транспорта.

Соответствующий приказ начальника Одесской областной военной администрации (ОВА) Олега Кипера и командира оперативно-тактической группировки (ОТУ) Одесса Дениса Носикова обнародован на сайте Подольской городской территориальной громады.

Особый режим на побережье Одесской области: что известно

На побережье Одесской области ввели особый режим въезда и выезда, ограничили свободу передвижения гражданских лиц, а также движение транспорта.

Речь идет о побережье Черного моря, заливах, внутренних морских водах в пределах пляжей и на территориях пляжей, расположенных в прибрежной защитной полосе Черного моря на территории Одесчины.

На указанных участках разрешается пребывание, въезд и выезд военнослужащих Вооруженных сил, Госспецтрансслужбы, Нацгвардии, Госпогранслужбы, представителей правоохранительных органов, Службы безопасности, Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службы, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, а также службы экстренной скорой медицинской помощи.

Между тем, собственники и пользователи помещений и земельных участков, расположенных в пределах определенных территорий, должны соблюдать определенные приказом запреты и организовывать хозяйственную деятельность с учетом требований приказа.

При обнаружении подозрительных предметов необходимо немедленно сообщать в ГСЧС или Нацполицию, отмечается в приказе.

На территории с особым режимом патрули имеют право задерживать и доставлять в полицию лиц, совершивших правонарушения. Также патрули могут изымать у лиц предметы, являющиеся орудием или предметом правонарушения.

Кроме того, патрули имеют право проверять документы, удостоверяющие личность, и пропуски, а в случае их отсутствия – задерживать соответствующих лиц и доставлять в полицию. Также при необходимости патрули могут осматривать вещи, транспорт, багаж и грузы, перевозимые указанными лицами.

Как отметили в Одесской ОВА, на Одесчине начало и завершение оздоровительного сезона определяют общие приказы ОТУ Одесса и Одесской администрации. Доступ к определенным пляжным зонам ограничивают после завершения сезона.

В ОВА пояснили, что по завершении сезона на постоянной основе уже не контролируется безопасность на воде, а также не обследуются дно моря и прилегающая территория. Кроме того, прекращают работу спасательные посты.

Ранее мы сообщали, что в Одессе летом официальные разрешения на открытие получили 27 пляжных зон, которые прошли проверки и были признаны безопасными.

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