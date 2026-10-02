Обстрел Украины: было попадание в Южный мост и многоэтажку в Киеве, есть жертва

В ночь на 2 октября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. Россияне выпустили более сотни дронов различных типов. Взрывы в Украине сегодня звучали в нескольких областях, а наиболее серьезные последствия атаки зафиксировали в столице.

Под ударом, в частности, оказался Киев, где в результате попадания в 25-этажный жилой дом погиб человек, еще двое пострадали. Также поврежден Южный мост и объекты в Голосеевском районе столицы.

Атака на Киев: что известно

Утром 2 октября КГВА сообщила, что в результате вражеского удара по жилому дому в Дарницком районе погиб один человек, еще двое пострадали. Попадание в дом было на уровне верхних этажей. На 24-м и 25-м этажах возник пожар.

Как сообщила ГСЧС, спасатели ликвидировали возгорание на площади 120 кв. м. Площадь разрушений составляет около 40 кв. м. Спасатели вывели из дома двух пострадавших и передали их медикам. Еще шесть жителей эвакуировали.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело погибшего человека.

Россия атаковала Украину более сотней дронов: в Киеве погиб человек / 3 Фотографии

В 04:59 2 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе обломки упали на открытой территории. В результате этого повреждены окна нежилого здания и несколько автомобилей. По его словам, пожара и пострадавших не было.

В 05:00 городской глава столицы рассказал о новом попадании в Южный мост.

После атаки правоохранители ограничили движение по столичным мостам. Южный мост полностью перекрыли, на мосту Метро ограничили движение в направлении правого берега, а на мосту Патона — в направлении с правого на левый берег.

В последствии в КГГА сообщили о возобновлении движения автобусов №51, 55, 115 и 118-Д и троллейбусов №№ 43, 50 по их схемам. Однако следует учесть, что транспорт курсирует с отклонением от графика.

Обстрел Ровенской области: каковы последствия

О последствиях атаки на Ровенщину сообщил начальник областной военной администрации Александр Коваль.

По его словам, в результате ночного удара повреждено гражданское предприятие. Из-за возгорания помещений эвакуировали жителей близлежащих домов.

— По предварительной информации, люди не пострадали, — отметил Коваль.

Днепропетровская область: повреждены дома и инфраструктура

Руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что область 20 раз атаковали беспилотниками.

— Пострадал человек. Почти 20 раз враг атаковал три района беспилотниками, — написал он.

На Никопольщине под ударом были Никопольская, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская общины. Повреждены магазин, объекты инфраструктуры, многоквартирные дома и автосервис. Пострадал 50-летний мужчина, от госпитализации он отказался.

Также повреждения зафиксировали в Зеленодольской общине Криворожского района. В Синельниковском районе российские войска атаковали Петропавловскую общину.

Взрывы в Украине сегодня: сколько дронов сбила ПВО

По данным Воздушных сил ВСУ, с 18:00 1 октября Россия запустила по Украине 108 ударных БПЛА. Среди них были Shahed, в частности 47 реактивных, Гербера и дроны-имитаторы Пародия.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны сбили или подавили 88 вражеских беспилотников. Попадания средств воздушного нападения зафиксировали на 11 локациях, еще на пяти — падение обломков сбитых целей.

Напомним, что удары по Южному мосту в Киеве начались еще 1 октября. Тогда после атаки специалисты обследовали сооружение, а движение метро и наземного транспорта через мост временно изменили. Вечером того же дня произошло еще одно попадание — в дорожное полотно. По предварительным данным, были повреждены опора моста, отбойник, дорожное покрытие и защитное бетонное ограждение метрополитена.

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