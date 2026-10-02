Для тебя Война в Украине

Обстрел Украины: было попадание в Южный мост и многоэтажку в Киеве, есть жертва

Юлия Хоменко, редактор сайта 02 октября 2026, 10:38 4 мин.
Обстрел Украины 2 октября: Россия запустила 108 дронов, в Киеве погиб человек
Фото ДСНС/Telegram

Загрузка

Ошибка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь