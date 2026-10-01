Как хранить калину зимой: три способа заготовки полезных ягод

Ягоды калины являются незаменимым источником витаминов и минералов в холодный период, которые будут способствовать укреплению организма и защищать от неблагоприятных внешних условий. Украинский символ — красная калина широко известна своими противовоспалительными, антиоксидантными и антимикробными свойствами.

Ягодки калины собирают в основном в октябре, после первых заморозков — когда горьковатый привкус уже теряет свою выразительность. Сегодня мы расскажем тебе, как хранить калину в домашних условиях.

Как хранить калину зимой

Хранить калину зимой можно разными способами, начиная от простейших до немного усложненных процессом подготовки. Ягоду можно просто заморозить, перетереть с сахаром или медом, а также высушить. Ниже рассказываем подробнее о каждом из этих способов.

Как заморозить калину на зиму

Перебери калину, тщательно вымой и высуши на бумажном полотенце. Разложи в один слой прямо с веточками на плоской тарелке и поставь в морозилку минимум на 6 часов. Затем переложи замерзшие гроздья в чистый герметичный пакет и верни в морозилку. Безопасно хранить калину в морозильнике можно до начала нового урожая.

Как хранить калину, перетертую с сахаром

Перебей тщательно вымытые ягоды в блендере – на 1 кг калины добавь 1 кг сахара. Перетри в однородную массу и разложи по стерилизованным банкам, сверху присыпь сахаром. Закрой банки чистыми капроновыми крышками и поставь в прохладное место. В прохладном месте можно хранить до 6 месяцев, в морозилке – до года.

Как высушить калину на зиму

Тщательно вымытые ягоды просуши на бумажном полотенце. Разложи их в один слой на застеленный пергаментом противень. Разогрей духовку в режиме конвекции до 60 градусов и оставь в ней ягоды ориентировочно до двух часов — после полного высушивания они должны сморщиться. Периодически осторожно перемешивай калину для равномерного высушивания. Хранить можно в герметичной форме в сухом темном месте 6-12 месяцев.

Ранее мы подробно рассказывали, когда можно собирать калину и как правильно это делать.

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