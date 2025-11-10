Калина на зиму с сахаром и без варки: лучшие способы заготовки

Калина богата минералами, витаминами и антиоксидантами. Чай из целебных ягод незаменим при недуге, лечит от насморка и кашля, снижает давление, успокаивает нервы, а еще — очень полезен для женщин.

Как же заготовить калину на зиму, чтобы сохранилось больше целебных свойств? Пошаговый рецепт заготовки калины на зиму с сахаром без варки — в нашем материале.

Калина — ягодный куст, который растет почти возле каждого украинского дома. В древности, когда калина созревала, ее грозди вешали под крышей. Благодаря тому, что это место хорошо проветривается и сухое, ягоды калины долго сохраняли свой вид и целебные свойства.

Позже люди начали заготавливать калину, пересыпая ее ягоды сахаром. Рецепты хранения калины на зиму с сахаром, без варки — простые и доступные. А польза от этого большая.

Когда срывать калину для заготовки и каким способом

Лучше всего калину срывать тогда, когда ударят первые заморозки. Именно в это время ее ягоды наиболее сладкие и теряют горечь. Ягодки на гроздях хорошо промываем. Почему на гроздьях? Потому что при срывании ягодок можем нарушить их целостность и, промывая, вымоем целебный сок, который вытечет из треснувших плодов. Оставляем на несколько минут на дуршлаге, чтобы стекла вода. Ягодки следует аккуратно сорвать с гроздей в отдельную емкость. Калина готова к заготовке на зиму.

Рецепт приготовления калины на зиму целыми ягодками

Ингредиенты:

калина — 2 кг;

сахар — 0,5 кг.

Приготовление:

Готовим стерилизованные баночки. Мы рассказывали, как простерилизовать банки. Капроновые крышки хорошо промываем и протираем спиртом или водкой. На дно банки засыпаем 1 ст. л. сахара. Пересыпаем ягодками калины приблизительно на 1,5 см. Затем снова добавляем 2-3 ст. л. сахара. И так чередуем до конца банки. Последним слоем должен быть сахар. Банки следует накрыть крышками и поставить в холодильник или другое прохладное место.

Второй способ заготовки калины на зиму с сахаром без варки, но уже без косточек. Калина, заготовленная этим способом, может быть закрыта как капроновой крышкой, так и жестяной закаточной крышкой.

Рецепт приготовления калины на зиму как пюре

Ингредиенты:

калина — 2 кг;

сахар — 1,3 кг.

Приготовление:

Готовим стерилизованные банки. Капроновые крышки хорошо промываем и протираем спиртом или водкой. Если будем закатывать, то стерилизуем жестяные крышки. С помощью блендера или комбайна перетираем ягоды в пюре. Через сито перетираем пюре, чтобы удалить косточки и кожуру (хорошо перетирает круглый макогон). В полученное пюре из калины добавляем сахар и тщательно перемешиваем. Разливаем перетертую калину с сахаром в чистые и сухие банки. Закрываем капроновыми крышками или закручиваем жестяными. Отправляем на хранение в холодное место или холодильник.

Калиновое пюре готово. Такое пюре очень хорошо подходит к чаю, сырникам, блинам, оладьям, и даже как соус к сыру. Косточки из калины не стоит выбрасывать, ведь можно сделать из них калиновую настойку.

Для удобства и понятности приготовления схожий рецепт калины на зиму как пюре подаем в видео.

Рецепт калины на зиму без варки — видео

Сколько хранится перетертая калина на зиму

Закрытая в банки перетертая с сахаром калина может храниться до 1-2 лет. Чем больше сахара, тем дольше будет срок хранения. В холодильнике перетертая калина может храниться до года.

В подвале срок хранения доходит до двух лет. Однако не стоит так долго держать калину, лучше съесть ее первой осенью или зимой. Так организм получит как можно больше полезного.

После открытия банки лучше съесть продукт за неделю или две.

Где лучше хранить калину, тертую с сахаром

Тертую с сахаром калину нужно хранить в прохладном месте. Это может быть балкон, холодильник или подвал. Лучшим местом все же есть холодильник. Там можно контролировать температуру и видеть состояние баночек.

Однако если ты боишься отключений света и того, что продукты испортятся, лучше хранить перетертую калину на открытом балконе или в подвале. В подвале нужно позаботиться об отсутствии влаги и вредителей. Лучшая температура для хранения продукта +5°C.

