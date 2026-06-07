Как сделать сироп из бузины по бабушкиному рецепту

На рубеже мая и июня приходит время собирать цветы бузины и закрывать в баночки сладкий оздоровительный мед, варенье и другие полезные вкусности. В чем преимущество такой заготовки и как сделать сироп из бузины — рассказываем в материале.

Для чего следует сделать сироп из бузины

Сироп из бузины — это лекарство из народной аптечки. Задолго до изобретения аспирина люди заметили, что отвар из цветов бузины оказывает противовоспалительное, потогонное, легкое мочегонное действие.

Он стал незаменимым помощником при первых симптомах простуды или гриппа, при кашле и лихорадке — сироп немного снижает температуру, помогает вывести токсины через пот.

А еще его используют при легких нарушениях работы желудка и головной боли. Иметь его дома и полезно, и предусмотрительно.

Как сделать сироп из цветов бузины

Ингредиенты

цветки бузины черной (свежие) — 20 крупных соцветий;

вода — 1 литр;

сахар — 1 кг;

лимон — 2 средних (без косточек, можно с цедрой);

лимонная кислота — 0,5 ч. ложки (по желанию).

А теперь учимся, как все правильно сделать. Сначала берем цветы — они должны быть сухие, без росы, идеально – собраны в солнечную погоду в обед. Лучше всего брать свежие соцветия — крупные, белые, без бурых пятен.

Собранные цветы не нужно мыть, чтобы не потерять пыльцу — именно в ней больше всего аромата.

Цветы заливаем горячей водой вместе с дольками лимона и добавляем немного цедры. Оставляем настаиваться — не менее 24 часов, а лучше — 36, в прохладном месте.

Настой процеживаем, добавляем сахар (примерно 1 кг сахара на 1 литр настоя), иногда еще немного лимонного сока или кислоты.

Все это нагреваем на плите до растворения сахара, доводим до кипения, но не кипятим, чтобы сохранить аромат.

Горячий сироп разливаем в стерилизованные бутылки или банки, плотно закрываем. Согласись, сделать такой сироп из бузины очень просто.

Как употреблять сироп из бузины

Обычно его разводят водой, можно добавить газировку, лед и ломтик лимона — получишь отличный освежающий напиток, особенно в жару.

Зимой такую ​​заготовку можно добавлять в чай, теплое вино или делать с ним глинтвейн.

Иногда его льют в заправки в салаты или маринады для мяса, если хочешь, чтобы блюдо приобрело необычный цветочный оттенок.

Как хранить сироп из бузины

В стерильной таре и при условии, что сахара достаточно для эффекта консервации, сладкий сироп из цветков бузины может храниться до одного года. Лучше, конечно, держать его в прохладном темном месте — например, в холодильнике. А вот открытую баночку желательно съесть за несколько недель.

А еще можно заморозить в формочках для льда — так удобно добавлять кубики в напитки.

Раньше мы рассказывали: шампанское из бузины, простой рецепт необычного напитка.

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