Мешанина на Пасху: два способа приготовления Пасхального салата

С приближением Пасхи в 2026 году жители западных регионов Украины, в частности, Прикарпатья и Гуцульщины, готовятся к воспроизведению давнего кулинарного обряда — приготовление мешанины.
Это блюдо, которое также называют крошиной, Воскресным или просто Пасхальным салатом, является первым, которое появляется на праздничном столе по возвращении из церкви. Ее уникальность состоит в том, что она готовится исключительно из продуктов, которые были освящены в пасхальной корзине — читай в материале, как приготовить мешанину и какие продукты нужны.
Это не просто завтрак, а символ семейного единения: по традиции, ингредиенты нарезают в большую общую тарелку, а перемешивают прямо перед началом трапезы, когда вся семья уже собралась за столом.
Основу блюда составляют мясные деликатесы, яйца, творог и большое количество свежего хрена, который придает блюду особую остроту и весеннюю свежесть.
В зависимости от локальных традиций, смесь подают либо холодной (как салат), либо поджаривают на сливочном масле. Холодный вариант считается классическим для Прикарпатья, в то время как горячий метод часто встречается в гуцульских семьях и среди современных кулинаров.
Как приготовить смесь: классический холодный салад
Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет ощутить подлинный вкус праздника без лишней термической обработки.
- Возьми домашний сыр (творожный ком) и выложи в глубокую миску, легко размяв его вилкой.
- Домашнюю колбасу нарежь грубыми кружочками. Копченую ветчину и печеное мясо измельчи широкой соломкой.
- Освященные вареные яйца почисти и разрежь на 6–8 частей.
- Свежий корень хрена очисти от кожицы и натри на грубой терке непосредственно сверху на другие ингредиенты.
- Добавь соль и черный молотый перец по вкусу. Перемешай блюдо перед употреблением.
Мешанина на Пасху: горячая закуска на сливочном масле
Более сытный вариант, позволяющий раскрыть аромат копченостей и сделать текстуру яиц более нежной.
- В сковороде с толстым дном растопы 25–30 г сливочного масла. Выложи нарезанную кубиками ветчину, колбасу и бекон. Жарь на среднем огне, не перемешивая, до появления хрустящей корочки.
- Добавь к мясу нарезанные яйца и еще немного масла. По желанию добавь порезанный зеленый чеснок. Жарь в течение 1–2 минут.
- Скропи блюдо яблочным уксусом (2 ст. л.) и добавь измельченный творожный ком. Перемешай и держи на огне еще минуту.
- Переложи на теплую тарелку и обильно посыпь свеженатертым белым хреном.
Вкуснее всего мешанина вкусна, если ее смазывать на ломтик сладкого Пасхи. Сочетание острого хрена, соленого мяса и сладкой выпечки создает тот же неповторимый вкус Пасхи.
Фото: Бесаги.
