Мешанина на Пасху: два способа приготовления Пасхального салата

С приближением Пасхи в 2026 году жители западных регионов Украины, в частности, Прикарпатья и Гуцульщины, готовятся к воспроизведению давнего кулинарного обряда — приготовление мешанины.

Это блюдо, которое также называют крошиной, Воскресным или просто Пасхальным салатом, является первым, которое появляется на праздничном столе по возвращении из церкви. Ее уникальность состоит в том, что она готовится исключительно из продуктов, которые были освящены в пасхальной корзине — читай в материале, как приготовить мешанину и какие продукты нужны.

Мешанина на Пасху: как приготовить праздничный салат

Это не просто завтрак, а символ семейного единения: по традиции, ингредиенты нарезают в большую общую тарелку, а перемешивают прямо перед началом трапезы, когда вся семья уже собралась за столом.

Основу блюда составляют мясные деликатесы, яйца, творог и большое количество свежего хрена, который придает блюду особую остроту и весеннюю свежесть.

В зависимости от локальных традиций, смесь подают либо холодной (как салат), либо поджаривают на сливочном масле. Холодный вариант считается классическим для Прикарпатья, в то время как горячий метод часто встречается в гуцульских семьях и среди современных кулинаров.

Как приготовить смесь: классический холодный салад

Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет ощутить подлинный вкус праздника без лишней термической обработки.

Возьми домашний сыр (творожный ком) и выложи в глубокую миску, легко размяв его вилкой. Домашнюю колбасу нарежь грубыми кружочками. Копченую ветчину и печеное мясо измельчи широкой соломкой. Освященные вареные яйца почисти и разрежь на 6–8 частей. Свежий корень хрена очисти от кожицы и натри на грубой терке непосредственно сверху на другие ингредиенты. Добавь соль и черный молотый перец по вкусу. Перемешай блюдо перед употреблением.

Мешанина на Пасху: горячая закуска на сливочном масле

Более сытный вариант, позволяющий раскрыть аромат копченостей и сделать текстуру яиц более нежной.

В сковороде с толстым дном растопы 25–30 г сливочного масла. Выложи нарезанную кубиками ветчину, колбасу и бекон. Жарь на среднем огне, не перемешивая, до появления хрустящей корочки. Добавь к мясу нарезанные яйца и еще немного масла. По желанию добавь порезанный зеленый чеснок. Жарь в течение 1–2 минут. Скропи блюдо яблочным уксусом (2 ст. л.) и добавь измельченный творожный ком. Перемешай и держи на огне еще минуту. Переложи на теплую тарелку и обильно посыпь свеженатертым белым хреном.

Вкуснее всего мешанина вкусна, если ее смазывать на ломтик сладкого Пасхи. Сочетание острого хрена, соленого мяса и сладкой выпечки создает тот же неповторимый вкус Пасхи.

Фото: Бесаги.

