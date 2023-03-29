Традиционные блюда на Пасху: пять пошаговых рецептов

В Пасху заканчивается суровый Великий пост. После него начинается мясоед. Поэтому пасхальный стол богат различными мясными блюдами: колбасой, бужениной, рулькой, студнем.

Также это пасха, обычная и творожная, пасхальные яйца. Традиционные блюда на Пасху с пошаговыми рецептами найдешь в нашем материале.

Кулич: традиционный рецепт приготовления

Ингредиенты:

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1 л молока

2 ст. муки на опару

мука для вымешивания теста

100 г свежих дрожжей

200 г сливочного масла

200 г маргарина

10 яиц

4 стакана сахара

соль — на кончике чайной ложки

1 ст. л. подсолнечного масла

цукаты, орехи — по желанию

Способ приготовления:

Молоко доведи до кипения. Когда нагреется, добавь 2 стакана муки, вымешай. Должно получиться тесто, как на блины. Оставь опару, дай ей немного остыть. После этого добавь дрожжи, перемешай, накрой крышкой и укутай чем-нибудь тепленьким. Оставь на ночь перебродить. Утром добавь сливочное масло и маргарин комнатной температуры и 10 яиц. Посоли, добавь 4 стакана сахара и 1 ст. л. подсолнечного масла. По желанию добавь орехи, изюм или цукаты. Замешай все. Тщательно замеси, постепенно добавь муку. Муку насыпай по чуть-чуть до тех пор, пока тесто не будет легко отставать от руки. Снова накрой крышкой и укутай. Поставь в теплое место и подожди, пока не подойдет: тесто должно разбухнуть и вылезать из емкости. Когда подойдет, смазывай руки растительным маслом, отрывай от теста кусочки и складывай их в смазанные маслом или смальцем формочки. Выпекай 40 мин в нагретой до 200 °С духовке. Готовность проверяй зубочисткой — на ней не должно оставаться теста.

Пасхальные яйца: рецепт приготовления пошагово

Ингредиенты:

яйца

луковая шелуха

Способ приготовления:

Шелуху добавь в воду, вари полчаса. Затем выключи огонь и дай отвару немного настояться. Яйца вымой, опусти в раствор, вари на сильном огне до кипения. После закипания воды огонь убавь до минимума, затем вари еще 10–15 мин.

Творожный кулич: простой рецепт

Ингредиенты:

1,5 кг отжатого и протертого творога

5 яичных желтков

1 ст. сметаны или густых сливок

250 г сливочного масла

1 ч. л. соли

1 ст. меда

1 ст. измельченных грецких орехов

1 ст. изюма

щепотка натуральной ванили или 1 ч. л. ванилина

Способ приготовления:

В сыр добавь сметану или сливки, ваниль или ванилин, яичные желтки, растертые до белого цвета с медом и сливочным маслом, орехи и изюм. Все тщательно смешай, плотно укладывай в формочки, покрой их льняными салфетками, сверху положи фитиль и поставь на холод.

Домашняя колбаса в духовке: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

1,5 кг свинины и говядины в свободных пропорциях (лучше всего 70 на 30)

125 г кишки

300 г сала

соль, перец черный и красный, паприка, сушеный чеснок

10–12 зубчиков чеснока

Способ приготовления:

Мясо помой, срежь жилы и пленки, порежь. Сало тоже нужно порезать. Все пропусти вместе с почищенным чесноком через мясорубку. Добавь в фарш специи, хорошо перемешай, поставь в холодильник на 1–2 часа, а еще лучше — на ночь. Промой кишку. Натяни ее на специальную насадку для мясорубки или комбайна для создания колбасы, завяжи свисающий конец и проколи иглой. Набей кишку фаршем. Если нет специальной насадки, можно обрезать пластиковую бутылку, сделав из нее конус, и натянуть на горлышко кишку. Свободные концы кишок завяжи смоченной в воде нитью. Оставь в тепле на 20–30 минут. Запекай в духовке при 180 °С в течение 30–40 минут.

Холодец из курицы: рецепт

Ингредиенты:

1 кг курицы

5 зубчиков чеснока

1 шт. репчатого лука

1 морковь

специи для курицы и соль

1 ч. л. желатина

1 пучок петрушки

Способ приготовления:

Курицу выложи в большую кастрюлю и залей водой, доведи до кипения. Первый бульон слей, затем налей новую воду и еще раз доведи до кипения. Крупно нарежь лук, чеснок и морковь и добавь в бульон. Накрой крышкой и вари на маленьком огне 3 часа. За час до готовности добавь соль и специи. Готовый бульон процеди, достань мясо и овощи. Желатин раствори в стакане теплой воды на 5 мин и влей в бульон. Когда куриное мясо полностью остынет, отдели его от косточки и нарежь на кусочки. Морковь нарежь кружочками. На дно формы для застывания выложи мясо, залей бульоном и сверху выложи морковь и листья петрушки. Оставь студень на ночь в холодильнике.

А когда Пасху будут праздновать христиане восточного обряда и в чем разница между двумя календарями — мы объясняли в другом материале.

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