Традиционные блюда на Пасху: пять пошаговых рецептов

В Пасху заканчивается суровый Великий пост. После него начинается мясоед. Поэтому пасхальный стол богат различными мясными блюдами: колбасой, бужениной, рулькой, студнем.
Также это пасха, обычная и творожная, пасхальные яйца. Традиционные блюда на Пасху с пошаговыми рецептами найдешь в нашем материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Фото — Unsplash
А когда Пасху будут праздновать христиане восточного обряда и в чем разница между двумя календарями — мы объясняли в другом материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!