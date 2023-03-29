Традиційні страви на Великдень: п’ять покрокових рецептів

У Великдень закінчується Великий піст, який є дуже суворим. Після нього починається м’ясоїд. Тому великодній стіл багатий на різні м’ясні страви: ковбаси, буженину, рульку, холодець.
Також це паска (звичайна та сирна), крашанки. Традиційні страви на Великдень з покроковими рецептами знайдеш у нашому матеріалі.
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Фото – Unsplash
А коли святкуватимуть Великдень християни східного обряду та в чому різниця між двома календарями — ми пояснювали в іншому матеріалі.
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