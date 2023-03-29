Традиційні страви на Великдень: п’ять покрокових рецептів

У Великдень закінчується Великий піст, який є дуже суворим. Після нього починається м’ясоїд. Тому великодній стіл багатий на різні м’ясні страви: ковбаси, буженину, рульку, холодець.

Також це паска (звичайна та сирна), крашанки. Традиційні страви на Великдень з покроковими рецептами знайдеш у нашому матеріалі.

Паска: традиційний рецепт приготування

Інгредієнти:​​

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1 л молока

2 скл. борошна на опару

борошно для вимішування тіста

100 г свіжих дріжджів

200 г масла

200 г маргарину

10 яєць

4 склянки цукру

сіль — на кінчику чайної ложки

1 ст. л. соняшникової олії

родзинки, цукати, горіхи — за бажанням

Спосіб приготування:

Молоко доведи до кипіння. Коли нагріється, додай 2 склянки борошна, вимішай. Має вийти тісто, як на млинці. Залиш опару, дай їй трохи охолонути. Після цього додай дріжджі, перемішай, накрий кришкою та закутай чимось тепленьким. Залиш на ніч перебродити. Вранці додай масло і маргарин кімнатної температури і 10 яєць. Посоли, додай 4 склянки цукру та 1 ст. л. олії. За бажанням додай горіхи, родзинки або цукати. Замішай все. Ретельно заміси, поступово додай борошно. Борошно насипай потроху доти, поки тісто не буде легко відходити від руки. Знову накрий кришкою та закутай. Став у тепле місце і чекай, поки не підійде: тісто має розбухнути та вилазити з посудини.. Коли стане пухким, змащуй руки олією, відривай від тіста шматки та складай їх у змащені маслом або смальцем формочки. Випікай 40 хв у розігрітій до 200 °С духовці. Готовність перевіряй зубочисткою — на ній не має залишатися тісто.

Крашанки: рецепт приготування покроково

Інгредієнти:

яйця

лушпиння цибулі

Спосіб приготування:

Лушпиння додай у воду, вари півгодини. Потім вимкни вогонь і дай відвару трохи настоятися. Яйця вимий, опусти в розчин, вари на сильному вогні до кипіння. Після закипання води вогонь зменш до мінімуму, потім вари ще 10–15 хвилин.

Сирна паска: простий рецепт

Інгредієнти:

1,5 кг віджатого і протертого сиру

5 яєчних жовтків

1 скл. сметани або густих вершків

250 г масла

1 ч. л. солі

1 скл. меду

1 скл. подрібнених волоських горіхів

1 скл. родзинок

дрібка натуральної ванілі або 1 ч. л. ваніліну

Спосіб приготування:

До сиру додай сметану або вершки, ваніль або ванілін, яєчні жовтки, розтерті до білого кольору з медом і маслом, горіхи і родзинки. Усе ретельно змішай, щільно уклади у формочки, покрий їх лляними серветками, зверху поклади гніт і постав на холод.

Домашня ковбаса в духовці: покроковий рецепт

Інгредієнти:

1,5 кг свинини і яловичини в довільних пропорціях (найкраще 70 на 30)

125 г кишок

300 г сала

сіль, перець чорний і червоний, паприка, сушений часник

10–12 зубчиків часнику

Спосіб приготування:

М’ясо помий, зріж жили та плівки, поріж. Сало теж потрібно порізати. Все пропусти разом з почищеним часником через м’ясорубку. Додай у фарш спеції, добре перемішай, постав у холодильник на 1-2 години, а ще краще — на ніч. Промий кишку. Натягни її на спеціальну насадку для м’ясорубки або комбайна для створення ковбаси, зав’яжи кінець, що звисає, і проколи голкою. Набий кишку фаршем. Якщо немає спеціальної насадки, можна обрізати пластикову пляшку, зробивши з неї конус, і натягнути кишку на горловину. Вільні кінці кишок зав’яжи змоченою у воді ниткою. Залиш у теплі на 20–30 хв. Запікай в духовці при 180 °C протягом 30–40 хв.

Холодець з курки: рецепт

Інгредієнти:

1 кг курки

5 зубчиків часнику

1 ріпчаста цибулина

1 морква

спеції для курки та сіль

1 ч. л. желатину

1 пучок петрушки

Спосіб приготування:

Курку виклади у велику каструлю і залий водою, доведи до кипіння. Перший бульйон злий, потім налий нову воду і ще раз доведи до кипіння. Крупно наріж цибулю, часник і моркву і додай до бульйону. Накрий кришкою і вари на маленькому вогні 3 години. За годину до готовності додай сіль і спеції. Готовий бульйон проціди, дістань м’ясо та овочі. Желатин розчини в склянці теплої води на 5 хв і влий у бульйон. Коли куряче м’ясо повністю охолоне, відокрем його від кісточки й наріж на шматочки. Моркву наріж кружечками. На дно форми для застигання виклади м’ясо, залий бульйоном, зверху виклади моркву і листя петрушки. Залиш холодець на ніч в холодильнику.

А коли святкуватимуть Великдень християни східного обряду та в чому різниця між двома календарями — ми пояснювали в іншому матеріалі.

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