Магія поза Хогвардсом: як зробити діамантові, патріотичні та космічні крашанки на Великдень. Показує хімік

Для того, щоб привити дітям любов до хімії не треба задач та формул, достатньо показувати як ця хімія працює в житті.

Можна почати з простого — оригінальних крашанок на Великдень за допомогою натуральних барвників.

Так ви зможете залучити дитину не лише до українських традицій, відірвати її увагу від гаджетів, а й заохотити до науки.

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Адже хімія може творити справжні дива. Відомий вчитель та доктор хімічних наук Гліб Репіч активно розповідає про ці дива у своєму Tik Tok.

Цього разу він розповів, як зробити диво за допомогою простих інгредієнтів, й разом з малечею перетворити звичні крашанки на діамантові, космічні та патріотичні.

Діамантові крашанки

Секрет доволі простий, вам знадобляться:

яйця, які стануть крашанками

червоне вино

Варимо наші Великодні яєчки, даємо трохи охолонути, а потім заливаємо їх червоним вином.

Залиш все це відпочивати на чотири години, можна й трохи більше, це не зашкодить. Потім обережно виклади їх на паперовий рушник і дай їм висохнути самостійно.

В міру висихання твої крашанки ставатимуть діамантовими, тобто, вкриються шаром перламутрових кристалів.

Але є один ньюанс, вино може давати нерівномірний колір. Одні яйця можуть вийти темно-фіолетовими, а інші світлішими.

Це зумовлено тим, що на поверхні яйця є кутикула. Якщо її зняти, то колір буде рівномірний, проте світлий. Зробити це можна за допомогою звичайної соди.

Якщо лишити кутикулу, то отримаєш темно-фіолетову діамантову крашанку.

В чому магія?

А тепер найцікавіше, як це працює. Річ у тім, що у вині є органічні кислоти, зокрема лимонні.

Ці кислоти вступають у реакцію з яєчною шкарлупою, а точніше, кальцій карбонатом, який є її складовою — кислоти розчиняють його.

В результаті утворюються солі, які осідають у вигляді блискучих кристалів на поверхні крашанки.

Вуаля, магія поза Хогвардсом для малечі.

Космічні крашанки

Сам Гліб Репіч назвав їх яйцями Путіна, бо вони чимось схожі на драконячі, та порадив грати ними в битки.

А тепер жарти в сторону, тримай рецепт. Для приготування таких космічних яєць тобі знадобляться:

яйця

чай каркаде

вода

олія

Для початку робимо заготовку барвнику. Для цього треба взяти 1 пачку чаю каркаде та повністю залити її літром окропу.

Накрити посудину з майбутнім барвником кришкою, та дати їй час подумати про життя, настоятися 20 хвилин.

Потім треба занурити туди відварені яйця і залишити їх там на 30 хвилин. Далі промиваєш крашанки водою й залишай сушитися на паперовій серветці.

У фінальний етап треба буде натерти яйця олією для блиску. Як слушно зауважив Гліб Репіч, яйця повинні блищати.

Патріотичні крашанки

Яскравий жовтий та синій колір можна отримати за допомогою натуральних барвників. Для жовтих крашанок вам знадобляться:

яйця

куркума

вода

олія

Щоб почати магію, один пакетик куркуми розведіть з літром води та покладіть туди сирі яйця. Поставте все це на вогонь та почекайте 10 хвилин.

Барвник куркуми надає насиченого жовто-гарячого кольору

Після цього промийте крашанки у простій поді та дайте їм висохнути на паперовому рушнику. Натріть їх олією, щоб вони мали привабливий блиск.

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Для синіх крашанок:

яйця

червонокачанна капуста

вода

олія

Довільно подрібніть пів качана капусти та залийте його окропом на двадцять хвилин. Після занурте туди ваші зварені яйця, поставте в холодильник та лишіть їх там на всю ніч.

Синього кольору крашанці нададуть природні барвники антоціани, які природа додала до червонокачанної капусти.

Завершуємо процес натиранням крашанок олією.

Якщо ви вагаєтеся, чи варто щось святкувати, коли навколо така ситуація або ви виїхали закордон, то ми розповіли чому святкувати Великдень необхідно як дорослим, так і дітям.