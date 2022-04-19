Лікар прописав Великдень: чому це свято треба відсвяткувати як дітям, так і дорослим

Тисячі українців, кого війна змусила покинути рідний дім та переїхати у більш безпечне місто чи країну, питають себе: чи варто, чи доречно святкувати Великдень.

Відповідь психологині психологічної підтримки Галини Волошиної: “Так, так, так і ще раз так”.

Чому треба святкувати Великдень

Як дорослі, так і діти зараз перебувають у дуже нестабільному емоційному стані, за короткий проміжок часу їхнє життя перевернулося з ніг на голову.

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Тому дуже важливо не забороняти проживати хороші емоції. Збалансовувати ними сум, тривогу, гнів тощо.

Адже життя не зупинилося, воно триває, і і нам треба дозволити собі жити.

А ще — допомогти це зробити своїм дітям. Як? Дуже просто: сміятися, коли побачили щось смішне, не відкладати святкування особливих подій на потім, гратися з дітьми.

Не забувайте, що ваша малеча навіть під час війни залишається малечею. Тому дуже важливо створювати для неї маленькі свята й радощі.

Адже це пов’язує нас із довоєнним життям, дає змогу відновлювати емоційний баланс та дарує віру в краще.

Великодні розваги

В Українському народному побуті є чимало розваг та ігор під час святкування Великодня.

Та почати можна з простого. Якщо є можливість та бажання спекти паску власноруч, то було б добре залучити до цього процесу дитину.

Дайте їй кілька пасок, щоб прикрасити, прохайте допомагати в процесі приготування, а опісля обов’язково похваліть її за допомогу й творчі здібності.

Щодо крашанок, то запропонуйте разом їх прикрашати.

Можна навіть влаштувати мінізмагання “чия крашанка гарніша”, встановивши приз, аби заохотити дитину.

Великодні ігри

Гра навбитки

В цю гру всі ми традиційно граємо щороку. Полюбляють її не тільки діти, а й дорослі.

Правила гри: два суперники обирають собі яєчка, які на їхню думку витримають всі удари.

Один з гравців тримає крашанку носиком до гори, а інший по ній б’є. Потім гравці змінюються, б’є по крашанці вже другий гравець.

Програє той, у кого розбилося яєчко з обох сторін, та віддає його переможцю.

В котка

Правила гри: На похилій поверхні розставляють перепони, а потім котять яйця одне за одним.

Головна мета — наздогнати та влучити в крашанку суперника. Виграє той, хто влучив більше разів.

Хованки

Правила гри: Треба взяти кілька шапок, під одну з них покласти яйце та перемішати. Хто вгадає, під якою шапкою яйце, той і переміг.

Прокоти у ворітця

Правила гри: На траві чи підлозі одночасно розкрутіть свої крашанки. Той, чия крашанка буде крутитися довше — виграв.

Великдень — це чудова можливість показати дітям, яка цікава та різноманітна українська культура.

Це нормально, якщо не хочеться радіти через те, що відбувається навколо та щоденні новини про втрати.

Через це кожен переживає моральне потрясіння. Проте такий стан теж небезпечний, якщо триває надто довго. Раніше ми розповіли, як не впадати у відчай від поганих новин.