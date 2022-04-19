Врач прописал Пасху: почему этот праздник нужно отпраздновать как детям, так и взрослым

Тысячи украинцев, кого война заставила покинуть родной дом и переехать в более безопасный город или страну, задаются вопросом: стоит ли, уместно ли праздновать Пасху.

Ответ психолога психологической поддержки Галины Волошиной: “Да, да, да и еще раз, да “.

Почему нужно праздновать Пасху

Как взрослые, так и дети находятся в очень нестабильном эмоциональном состоянии, за короткий промежуток времени их жизнь перевернулась с ног на голову.

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Поэтому очень важно не запрещать себе проживать хорошие эмоции. Сбалансировать ими грусть, тревогу, гнев и т.д.

Ведь жизнь не остановилась на месте, она продолжается и нам нужно позволить себе жить.

А еще — помочь это сделать своим детям. Как? Очень просто: смеяться, когда увидели что-нибудь смешное, не откладывать празднование особых событий на потом, играть с детьми.

Не забывайте, что ваши малыши даже во время войны остаются детьми. Поэтому очень важно создавать для них небольшие праздники и радости. Кроме того, это связывает нас с довоенной жизнью, позволяет восстанавливать эмоциональный баланс и дарит веру в лучшее.

Пасхальные развлечения

В Украинском народном быту придумали множество развлечений и игр во время празднования Пасхи.

Начать можно с простого. Если есть возможность и желание испечь кулич собственноручно, было бы хорошо вовлечь в этот процесс ребенка.

Дайте ему несколько куличей, чтобы украсить, просите помогать в процессе приготовления, а потом обязательно похвалите за помощь и творческие способности.

По поводу пасхальных яиц, предложите ребенку вместе их украсить.

Можно даже устроить мини соревнование “чьё яйцо красивее”, установив приз, чтобы поощрить ребенка.

Пасхальные игры

Битки

В эту игру все мы традиционно играем каждый год. Любят ее не только дети, но и взрослые.

Правила игры: два соперника выбирают себе яйца, которые по их мнению выдержат все удары.

Один из игроков держит пасхальное яйцо носиком вверх, а другой по нему бьет. Затем игроки меняются, бьет по яйцу уже второй игрок.

Проигрывает тот, у кого разбилось яйцо с обеих сторон и отдает его победителю.

Катание

Правила игры: На наклонной поверхности расставляют препятствия, а затем катят яйца одно за другим.

Главная цель – догнать и попасть в яйцо соперника. Выигрывает тот, кто попал больше раз.

Прятки

Правила игры: Нужно взять несколько шапок, под одну из них положить яйцо и перемешать. Кто угадает, под какой шапкой яйцо, тот победил.

Прокаты у воротца

Правила игры: На траве или полу одновременно раскрутите свои пасхальные яйца. Тот, чье пасхальное яйцо будет крутиться дольше — выиграл.

Пасха — это прекрасная возможность показать детям, как интересна и разнообразна украинская культура.

Это нормально, если не хочется радоваться из-за того, что происходит вокруг, и от ежедневных новостей о потерях.

Из-за них каждый переживает моральное потрясение. Однако такое состояние тоже опасно, если длится слишком долго. Ранее мы рассказали, как не отчаиваться от плохих новостей.