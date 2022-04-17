Каждый испытывает моральное потрясение. Расскажем, как не отчаиваться от плохих новостей

Во время войны люди переживают эмоциональные качели от “Мы победим” до “Все пропало”. Мы боимся остаться одни, переживаем разлуку с родными или потерю дома.

На нашу психику также давят постоянные новости, хотя мы и бьем врага, и он терпит потери, украинцы тоже страдают.

Капеллан-психолог Александра Андреяшина рассказала Яне Брензей в телемарафоне, как не отчаиваться от плохих новостей.

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— Прежде всего, при любом отчаянии и плохих эмоциях важно знать, что мы не одни. Мы не первые в этом мире, кто это переживает. Люди переживали это до нас, люди побеждали это до нас, и мы тоже победим, — говорит эксперт.

Психолог говорит, что нужно анализировать свою жизнь. Когда-то у каждого были болезни или нужно было делать ремонт, ведь что-то ломалось, и это всегда проходило.

Сейчас весна, и даже это помогает понимать, что жизнь побеждает.

Так что один из практических советов психолога — не молчать. Говорить с людьми, с теми, кто тоже что-то переживает или с теми, от кого раньше получал(-а) советы.

Помни, что каждый из нас имеет внутренний ресурс, который может помочь другим, и ты тоже можешь получить эту помощь.

Надо напоминать себе, что все пройдет, плохое кончится и после ночи всегда наступает день.

Как справиться с потерей имущества

Если человек во время войны потерял дом и другие важные вещи, нужно позаботиться о том, что имеешь сейчас.

Оглянуться и понять, где он находится, кто рядом и может помочь, как улучшить условия, узнать, где родные и друзья, и как можно им помочь.

— Советую родителям, не стесняйтесь, просите у своих детей, чтобы они нашли в интернете группы, где можно найти, куда уехали друзья из города. Ищите ресурсы, ходите в администрацию и пишите заявления на возмещение жилья и помощь.

Александра Андреяшина говорит, чтобы людей не мучило чувство вины, если они выехали за границу и ищут там помощь, ведь у нас война.

Чем быстрее ты найдешь помощь, тем быстрее помогаешь другим. Поэтому делились ресурсами и информацией.

Она советует, несмотря на материальные потери, ценить жизнь и общение с близкими людьми.

Враг ждет, когда мы все поссоримся и нас будет легче сломать, ведь вместе мы — большая сила. Раньше мы рассказывали, как украинцам найти общий язык в условиях войны.