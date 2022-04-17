Враг ждет, когда мы начнем ссориться. Что даст нам силы найти общий язык в условиях войны

Украинцы – уникальная нация. Мы умеем объединяться как никто в мире ради общей победы. Однако иногда и в ссорах между собой нам равным нет.

Конечно же, все это из-за того, что нам совершенно не все равно, но во время войны конфликты между собой могут очень сильно навредить общим целям. Кроме того, враг только и ждет, когда мы начнем ссориться и не доверять друг другу, поскольку это его главная цель – уничтожить нас навеки.

Однако нам еще нет равных в любви друг к другу и своей Родине. А для того чтобы ей помочь, нам стоит попытаться понять друг друга.

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КПТ-терапевт Евгения Чернега объяснила, как оставаться толерантными и найти общий язык в условиях войны.

Что нужно помнить, чтобы найти общий язык с другими людьми

Каждый боится опасности

Прежде всего, нужно понять, что наши недоразумения и бурные эмоции от того, что кто-то делает сейчас иначе – только наш страх перед опасностью. В условиях войны мы уже привыкли, что мир превратился в черно-белое кино с гиперболизированными эмоциями.

Однако стоит помнить, что у украинцев одна цель на всех, хотя идем мы к ней разными путями. Параллельно нам приходится искать собственные способы, чтобы справиться со своими эмоциями и стрессом. Поэтому говорить, что кто-то неправильно поступает, может звучать как “ты – неправильный”.

Однако не следует обобщать свое видение других и пытаться читать их мнения. Мы все равно не знаем, как мыслит определенный человек и в каких дополнительных обстоятельствах он сейчас находится.

У каждого свои пределы возможностей

Учитывая предыдущий пункт, следует понять, что кроме обстоятельств, на человека могут влиять также его физические и психические особенности. То есть в одних обстоятельствах кто-то может активизироваться, чтобы справиться с собственными эмоциями и имеет на это ресурс.

У кого-то другого просто может не стать сил или физически, или морально. И в каждом из этих случаев все совершенно нормально.

К тому же, как и с чтением мнений, мы не можем наблюдать за человеком 24/7. Поэтому и увидеть, как много она делает из того, что от нее зависит – тоже невозможно.

Требовать от кого делать еще больше, чем он или она может, равносильно, что пытаться из бутылки на один литр воды выжать два литра силой, сжав пластик. Это только травмирует.

Различные способы адаптации

Напомним, никто из нас не имел в опыте – проживание войны по полной. К тому же у каждого она своя. Кто-то должен покинуть свой дом, другие находятся в тылу, а кому-то по силам уйти на фронт и защищать страну именно там.

Каждый с начала полномасштабного вторжения пытается найти свое предназначение в жизни снова, поскольку оно началось заново и никогда не будет прежним.

Поэтому мы начали искать способы справиться с новыми обстоятельствами, и у каждого этот путь будет все равно свой.

Благодаря разнообразию – мы выигрываем

Как бы странно ни звучало, однако даже в улье у пчел, с которыми уже так часто начали сравнивать украинцев, существуют свои особые функции. Если все будут делать одинаковую работу, то механизм не сможет работать.

У каждого свои особенности и обстоятельства, об этом мы уже помним. Однако учитывая это, мы и выбираем свой фронт борьбы.

У кого есть возможности и силы оставаться, потому и поддерживает тыл. А у кого-то уже нет дома, или не стало сил постоянно бояться, поэтому этот человек вынужден уехать.

Кто-то волонтерит, а кто-то банально поддерживает экономику страны тем, что покупает кофе каждое утро и идет на работу.

Да, самый важный сейчас труд – тот, который делают ВСУ, когда уничтожают врага физически. Однако если бы мы все стали это делать физически, то пришел бы момент, когда бы не осталось банально патронов или еще чего-то, что сейчас необходимо нашим защитникам.

А так, если говорить совсем упрощенно, то каждый кофе или два могут быть равны снаряду, который полетит в оккупантов и может уничтожить больше, чем это было бы возможно при других обстоятельствах.

Кроме того, именно благодаря своим отличиям мы побеждаем единообразие. Разные мнения демократии – уничтожат одну идею тоталитарного культа.

Как понять другого человека в ситуации кризиса

Любить

Казалось бы, банальная вещь – любовь, о которой мы так привыкли говорить еще при мирной жизни. Однако именно она спасает нас во время войны.

Кому помогает держаться любви к определенному человеку, но стоит не забывать о любви к украинцам. Именно она способна нам найти общий язык и попытаться начать доверять друг другу. И именно это чувство – наш выбор.

И в ситуациях, когда действия другого начинают человека злить, следует предположить тот вариант, что его намерения хорошие. Просто пока не удалось увидеть их. Поэтому нужно питать в себе любознательность и поиск положительного в действиях каждого украинца.

Быть добрыми

Сейчас мы часто бываем категоричными. К этому же относится и наше черно-белое видение мира. Однако к своим согражданам стоит быть немного добрее.

Во всех нас уже искажено восприятие мира, а эмоции иногда могут выходить через край. Кто-то может срываться, а некоторым трудно проявлять любые чувства.

В любом случае стоит просто не критиковать сразу друг друга, а лишь осознать, что мы не знаем всего, что переживает другой человек. Лучше предполагать, что у каждого украинца – свои благие намерения.

Найти что-то общее

Чтобы иметь возможность найти общий язык и принять свои отличия, стоит еще и найти общее. Это рекомендуют часто даже психотерапевты парам.

Поэтому нужно подумать сначала, что может объединять двух кардинально разных людей. Самое простое – это победа Украины, ее свобода и независимость. Даже этих простых мыслей может хватить, чтобы почувствовать облегчение и уменьшение напряжения.

Понять потребности других

Еще один хорошим способом для единения и понимания может стать осознание потребностей другого человека. Они могут быть глобальными и общими, такими как единство или свобода. Или же необходимость личной безопасности, или для своих родных и близких.

Когда понимаешь, что необходимо тому или иному человеку, или даже просто предполагаешь, какими могут быть его мотивы, то это дает чувство облегчения.

После этого легче объяснить просто себе, что каждый ищет свои пути для удовлетворения собственных нужд. А это в свою очередь дать возможность найти общий язык и не поссориться в наиболее ответственный момент.

Напомним, раньше мы рассказывали, почему нас преследует чувство неопределенности и как с ним жить.