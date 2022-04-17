Психологія

Ворог чекає, коли ми почнемо сваритись. Що дасть нам сили порозумітись в умовах війни

Даніела Долотова, редакторка сайту 17 Квітня 2022, 07:00
Як порозумітись в умовах війни
Фото: Unsplash

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