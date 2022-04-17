Ворог чекає, коли ми почнемо сваритись. Що дасть нам сили порозумітись в умовах війни

Українці унікальна нація. Ми вміємо єднатись як ніхто у світі задля спільної перемоги. Проте іноді й у сварках між собою нам рівним немає.

Звичайно ж, усе це через те, що нам абсолютно не все одно на одне одного, але під час війни конфлікти між собою можуть дуже сильно нашкодити спільній меті. Крім того, ворог лише й чекає, коли ми почнемо сваритись та недовіряти одне одному, оскільки це його головна мета, щоб знищити нас навіки.

Однак нам ще й немає рівних у любові одне до одного та своєї Батьківщини. А для того, щоб їй допомогти, нам варто спробувати зрозуміти одне одного.

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КПТ-терапевтка Євгенія Чернега пояснила, як залишатись толерантними та порозумітись в умовах війни.

Що потрібно пам’ятати, щоб порозумітись з іншими людьми

Кожен боїться небезпеки

Насамперед потрібно зрозуміти, що наші непорозуміння та бурхливі емоції від того, що хтось чинить зараз інакше — лише наш страх перед небезпекою. В умовах війни ми вже звикли, що світ перетворився на чорно-біле кіно з гіперболізованими емоціями.

Однак варто пам’ятати, що в українців одна мета на всіх, хоча йдемо ми до неї різними шляхами. Паралельно нам доводиться шукати власні способи, щоб впоратись зі своїми емоціями та стресом. Тому говорити, що хтось неправильно чинить може звучати, як “ти — неправильний”.

Проте не варто узагальнювати своє бачення інших та намагатись читати їх думки. Ми все одно не знаємо, як мислить певна людина та у яких додаткових обставинах вона зараз перебуває.

У кожного свої межі можливостей

З огляду на попередній пункт, варто також зрозуміти, що крім обставин, на людину можуть впливати також її фізичні та психічні особливості. Тобто в одних обставинах хтось може активізуватись, щоб впоратись з власними емоціями та має на це ресурс.

У когось іншого просто може не стати сил чи то фізично, або ж морально. І в кожному з цих випадків все абсолютно нормально.

До того ж так само як і з читанням думок, ми не можемо спостерігати за людиною 24/7. Тому і побачити, як багато вона робить з того, що від неї залежить — теж неможливо.

Вимагати від когось робити ще більше, ніж він чи вона може, рівносильно, що намагатись з пляшки на один літр води витиснути два літри силою, стиснувши пластик. Це лише травмуватиме.

Різні способи адаптації

Нагадаємо, ніхто з нас не мав у досвіді — проживання війни на повну. До того ж у кожного вона своя. Хтось має покинути свій дім, інші знаходяться в тилу, а комусь під силу піти на фронт і захищати країну саме там.

Кожен від початку повномасштабного вторгнення намагається знайти своє призначення у житті знову, оскільки воно почалось наново і ніколи не буде колишнім.

Тому ми почали шукати свої способи впоратись з новими обставинами та в кожного цей шлях буде все одно свій.

Завдяки інакшості — ми виграємо

Як би там дивно не звучало, проте навіть у вулику у бджіл, з якими вже так часто почали порівнювати українців, існують свої особливі функції. Оскільки якщо усі будуть робити однакову роботу, то механізм не зможе працювати.

У кожного свої особливості та обставини, про це вже ми пам’ятаємо. Проте з огляду на це ми й обираємо свій фронт боротьби.

У когось є можливості та сили залишатись, тому й підтримує тил. А в когось вже немає дому, або ж не стало сил постійно боятись, тому ця людина вимушена поїхати.

Хтось волонтерить, а хтось банально підтримує економіку країни тим, що купує каву щоранку та йде на роботу.

Так, найважливіша зараз праця – та, яку роблять ЗСУ, коли нищать ворога фізично. Проте якби ми всі стали це робити фізично, то прийшов би момент, коли не залишилось би банально патронів чи ще чогось, що зараз необхідно нашим захисникам.

А так, якщо говорити зовсім спрощено, то кожна кава, чи може дві дорівнюватимуть снаряду, який полетить в окупантів та може знищити більше, аніж це було б можливо за інших обставин.

Крім того, саме завдяки своїм відмінностям ми перемагаємо однаковість. Різні думки демократії — знищать одну ідею тоталітарного культу.

Як зрозуміти іншу людину в ситуації кризи

Любити

Здавалося б, банальна любов, про яку ми так звикли говорити ще за мирного життя. Однак саме вона рятує нас під час війни.

Комусь допомагає триматись кохання до певної людини, але варто не забувати про любов до українців. Саме вона здатна нам порозумітись та спробувати почати довіряти одне одному. І саме це почуття — наш вибір.

І в ситуаціях, коли дії іншої людини починають злити, варто припустити той варіант, що її наміри добрі. Просто поки не вдалось побачити їх. Тому потрібно плекати в собі допитливість та пошук позитивного у діях кожного українця.

Бути добрими

Зараз ми часто буваємо категоричними. До цього ж і відноситься наше чорно-біле бачення світу. Проте до своїх співгромадян варто бути трохи добрішими.

У всіх нас вже викривлене сприйняття світу, а емоції іноді можуть виходити через край. Хтось може зриватись, а декому важко проявляти будь-які почуття.

У будь-якому випадку варто просто не критикувати одразу одне одного, а лише усвідомити, що ми не знаємо усього, що переживає інша людина. Ліпше припускати, що в кожного українця — свої добрі наміри.

Знайти щось спільне

Щоб мати змогу порозумітись та прийняти свої відмінності, варто ще й знайти спільне. Це рекомендують часто навіть психотерапевти парам.

Тож потрібно подумати спершу, що саме може об’єднувати двох кардинально різних людей. Найпростіше — це перемога України, її свобода та незалежність. Навіть цих простих думок може вистачити, щоб відчути полегшення та зменшення напруги.

Зрозуміти потреби інших

Ще один гарним способом для єднання та порозуміння може стати усвідомлення потреб іншої людини. Вони можуть бути глобальними та спільними, такими як єдність чи свобода. Або ж необхідність особистої безпеки, або ж для своїх рідних та близьких.

Коли розумієш, що необхідно тій чи іншій людині, або ж навіть просто припускаєш, якими можуть бути її мотиви, то це дає почуття полегшення.

Після цього легше пояснити просто для себе, що кожен шукає свої шляхи для задовільнення власних потреб. А це своєю чергою дасть можливість порозумітись з іншими та не посваритись у найбільш відповідальний момент.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому нас переслідує відчуття невизначеності та як з ним жити.