У полоні нав’язливих думок. Що таке румінація і як її позбутися

Війна — це досвід, що травмує, для кожного без винятку українця. Вона лишає свій слід на нашому психічному здоров’ї, що призводить до нових несподіваних загострень.

Одним із них є румінація. Простими словами про те, що означає цей стан та як його позбутися, розповіла експертка з нейроменеджменту, нейродослідниця Наталя Кадя.

Румінація простими словами

Еволюційно так склалося, що ми схильні фокусуватися на негативі й ігнорувати хороше, незалежно від часу, місця, подій тощо.

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Війна ж, де негативу набагато більше, ніж позитиву, змушує витрачати нас удвічі більше енергії, щоб подумати: як було колись, як погано зараз, а як було б добре, якби не війна.

Ці роздуми забирають у нас не тільки енергію і позитив, а й сили, щоб активно допомагати, адаптуватися до нової реальності й продовжувати жити своє життя.

Румінація — це нав’язливий тип мислення, коли в голові людини виникають ті самі думки, здебільшого негативні, витісняючи іншу психічну діяльність.

Такий тип мислення природній та властивий кожному з нас, тому в пастку румінації може потрапити будь-хто.

Це відбувається в миті психологічної кризи, де пригнічений настрій та нав’язливі думки плавно перетікають у симптоми обсесивно-компульсивного розладу.

При загостренні румінації:

стає важко переключитися з тривожних і негативних думок і перейти до розв’язання своїх проблем;

виділяється гормон стресу, який в перспективі негативно впливає на систему нейронних зв’язків.

Румінація не приносить жодної користі, а лише краде наш час та енергію. Вона настільки виснажує, що робить людину більш уразливою до тривоги та депресії, водночас будучи симптомом цих станів.

Пастка румінації: що я роблю не так?

Пастка румінації у тому, що наш мозок дедалі швидше провалюється у такі роздуми, а вибратися стає щоразу важче. Адже чим звичнішою стає думка, тим важче від неї позбутися.

Зазвичай, коли люди роблять самостійні спроби вибратися з цього стану, то ставлять собі неправильні питання, які тільки підвищують рівень тривожності й аж ніяк не допомагають впоратися з думками. До прикладу:

Чому це відбулося? Зі мною щось не так? А що, як це повториться?

Для того щоб дійсно знайти вихід із нав’язливих думок, треба змінити підхід і поставити правильні питання:

Що відбулося? Яка подія змусила хвилюватися? Що це означає? Тобто як можна по-іншому на це поглянути і який урок мені слід засвоїти? Що з цим робити? Тут варто пробувати інші моделі думок та реакції, змінити їхній вектор і з’ясувати для себе, як можна по-іншому думати наступного разу.

Покрокова інструкція, як позбутися румінації

Всього чотири простих кроки допоможуть тобі опанувати себе й приборкати свої думки.

Перше, що треба зробити — це визнати, що в тебе є така проблема. Тільки так можна відслідкувати, які думки нав’язливі та небезпечні для тебе.

Перетвори ці нав’язливі думки на чіткі завдання та перенаправляй свою енергію в дію.

Створи план, де ти продумаєш кожен необхідний крок, щоб виконати це завдання. Це допоможе розібратися в причині твого занепокоєння: чому замість того, щоб щось зробити, ти панікуєш.

Який найгірший сценарій розвитку подій? Визначити й впоратися з цим допоможуть два питання:

Що найгірше може статися? Як мені впоратися з цим?

І наостанок визнач: чи під силу змінити те, про що ти постійно думаєш? Якщо відповідь негативна, то треба відпустити думку, а якщо тобі під силу це, то продумай конкретні дії — і вперед до змін.

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