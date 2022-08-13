У полоні нав’язливих думок. Що таке румінація і як її позбутися

Війна — це досвід, що травмує, для кожного без винятку українця. Вона лишає свій слід на нашому психічному здоров’ї, що призводить до нових несподіваних загострень.
Одним із них є румінація. Простими словами про те, що означає цей стан та як його позбутися, розповіла експертка з нейроменеджменту, нейродослідниця Наталя Кадя.
Еволюційно так склалося, що ми схильні фокусуватися на негативі й ігнорувати хороше, незалежно від часу, місця, подій тощо.
Війна ж, де негативу набагато більше, ніж позитиву, змушує витрачати нас удвічі більше енергії, щоб подумати: як було колись, як погано зараз, а як було б добре, якби не війна.
Ці роздуми забирають у нас не тільки енергію і позитив, а й сили, щоб активно допомагати, адаптуватися до нової реальності й продовжувати жити своє життя.
Румінація — це нав’язливий тип мислення, коли в голові людини виникають ті самі думки, здебільшого негативні, витісняючи іншу психічну діяльність.
Румінація — це нав’язливий тип мислення, коли в голові людини виникають ті самі думки, здебільшого негативні, витісняючи іншу психічну діяльність.
Такий тип мислення природній та властивий кожному з нас, тому в пастку румінації може потрапити будь-хто.
Це відбувається в миті психологічної кризи, де пригнічений настрій та нав’язливі думки плавно перетікають у симптоми обсесивно-компульсивного розладу.
При загостренні румінації:
Румінація не приносить жодної користі, а лише краде наш час та енергію. Вона настільки виснажує, що робить людину більш уразливою до тривоги та депресії, водночас будучи симптомом цих станів.
Пастка румінації у тому, що наш мозок дедалі швидше провалюється у такі роздуми, а вибратися стає щоразу важче. Адже чим звичнішою стає думка, тим важче від неї позбутися.
Зазвичай, коли люди роблять самостійні спроби вибратися з цього стану, то ставлять собі неправильні питання, які тільки підвищують рівень тривожності й аж ніяк не допомагають впоратися з думками. До прикладу:
Для того щоб дійсно знайти вихід із нав’язливих думок, треба змінити підхід і поставити правильні питання:
Для того щоб дійсно знайти вихід із нав’язливих думок, треба змінити підхід і поставити правильні питання:
Всього чотири простих кроки допоможуть тобі опанувати себе й приборкати свої думки.
Ще один спосіб відкласти своє життя в глибокий ящик — це чекати закінчення війни. В нашому матеріалі ти дізнаєшся, чому варто діяти вже, а не мріяти про життя після закінчення війни.
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