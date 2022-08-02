Психологія

Діяти, а не мріяти: чому не варто намагатися визначити дату закінчення війни та як впоратися з емоціями

Даніела Долотова, редакторка сайту 02 Серпня 2022, 21:00
Чому не варто намагатись визначити дату закінчення війни
Фото: Pexels

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