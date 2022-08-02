Действовать, а не мечтать: почему не стоит пытаться определить дату окончания войны и как справиться с эмоциями

Мы так часто задаемся вопросом, когда закончится война. И некоторые начинают идти опасным путем, назначив реальную дату для победы над врагом.

Однако когда желания не становятся реальностью, тогда человека ждет не только разочарование, но и немалые проблемы. Еще в прошлом веке известный австрийский психиатр Виктор Франкл рассказывал в своей книге Человек в поисках подлинного смысла, что назначать даты, на которые ты не может повлиять, достаточно опасно.

Ученый приводит в пример тот период, когда он находился в концлагере и наблюдал за поведением заключенных. Многие из них умирали после праздников, таких как Рождество или Новый год.

Вся проблема заключалась в том, что каждый лично для себя пытался найти своего рода спасение для психики и начинал придумывать, что в скором времени сможет праздновать дома с семьей. Когда этого не происходило, все аккумулированные силы исчезали.

Таким образом, у заключенного не было ни физической, ни психической возможности бороться с обстоятельствами. Исчезал аппетит, болезни с новой силой атаковали организм человека, и он умирал.

Когнитивно-поведенческий терапевт Руслан Буяновский объясняет: когда мы возлагаем надежду на какую-то дату и она в конце концов не сбывается, то получаем снижение иммунитета и даже можем впасть в депрессию.

Биолог Дарья Озерная говорит, что когда человек назначает дату победы, то временно облегчает свое эмоциональное состояние. Мозг будет жить в счастливом ожидании приятных новостей и обращать внимание только на ту информацию, которая будет отвечать его желаниям.

Нейромедиатор дофамин в нужном месте мозга будет дарить нам надежду, а очередные потери россиян будут подтверждать нашу правоту.

Все, что будет приносить негатив, он будет игнорировать, оставляя человека без объективной картинки мира. Но когда запланированная дата приблизится, а победа еще не будет настолько близка, мозг почувствует разочарование и пустоту.

Таким образом, человек может ощущать злость, тревогу, печаль, бессилие и даже наблюдать за собой панические атаки или психосоматические расстройства.

Почему мы стремимся знать точную дату окончания войны

Для всех война стала ужасной трагедией, несущей за собой полную неизвестность и неуверенность в будущем. Поэтому каждый пытается справиться с ней по-своему.

Как объясняет Руслан Буяновский, из-за такого состояния неопределенности человек начинает испытывать тревогу. Однако не каждый умеет с ней справиться правильно. И проще всего — придумать день, когда закончится война.

Как справиться с желанием определить дату победы

По большому счету это желание можно заместить другой деятельностью. Вместо того чтобы долго пытаться вычислить тот самый день, можно попытаться посмотреть страху в лицо и принять ситуацию.

Руслан Буяновский говорит, что принятие отнюдь не связано с унынием. Наоборот, это чувство может помочь жить настоящим, а не мнимым будущим.

Не строить дальние планы, а делать все зависящее от себя сейчас и управлять ситуацией в реальном времени. То есть, стоит пытаться изменить только то, что находится в твоей сфере влияния.

Это не только улучшит ситуацию в настоящем, но и поможет психике видеть небольшие победы и более детально прорисованный путь к счастливому будущему.

Однако, пытаясь справиться с кучей дел и чувств, можно и не заметить, как эмоционально выгораешь. Чтобы это преодолеть, можно написать ресурсный список.

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