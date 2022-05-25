Чувствуешь выгорание? Доставай ручку и листок — пишем ресурсный список

На шляху кожної людини, навіть завжди веселої та успішної, трапляється вигорання. Це почуття спустошує тебе зсередини. Здається, що ти нічого не вмієш, улюблена робота не тішить, фільми, серіали, кафе. Навіть розмови з друзями та рідними не клеяться. Що ж, у такому разі настав час діставати листок і ручку — складатимемо ресурсний список.

Останнім часом стала популярною фраза “Я не в ресурсі” або “У мене немає ресурсу”. Це означає, що людина не має енергії й бажання щось робити. Такий собі смуток. Але щоб це не переросло в депресію, потрібно вміти з цим боротися. Кожному з нас потрібно наповнювати внутрішні ресурси. Уяви, що у тебе є уявна місткість, яку потроху спустошує стрес, робота, втома, складнощі й негатив. Тож тобі потрібно завжди тримати її у балансі — наповнювати тим, що тобі приносить задоволення.

Щоб знайти собі енергію і відновити свій продуктивний стан, необхідно скласти ресурсний список.

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Що таке ресурсний список

Ресурсний список — це ті дії або звичайні речі, що підіймають тобі настрій. Ці речі викликають у тебе посмішку, теплі спогади, надихають та мотивують тебе.

Це можуть бути як фільми, так і улюблена страва, запах улюблених квіток, пробіжка, відпочинок на природі, малювання по номерах, танці або жарт, над яким ти можеш сміятися всоте.

Це такий список дрібниць, який відновить саме тебе по шматочках. Що більше пунктів ти збереш, то краще.

Як працює ресурсний список

Коли ти назбираєш достатню кількість пунктів, домовмось, що їх буде щонайменше 20, їх варто написати на папері. Чому? Адже, коли ти пишеш вручну, мозок більше стимулюється, плюс більше працює наша пам’ять. У голові цей список точно тримати не можна, адже ти одразу ж забудеш більшу частину пунктів за кілька хвилин.

Робота ресурсного списку полягає в тому, що коли ти почуваєшся погано, ти дивишся в нього і виконуєш один пункт.

Подобається запах кави — завари собі свіжу. Любиш яблучний пиріг — придбай, а краще спечи вдома, надихають наряди Рейчел Грін — увімкни Друзів.

Якщо ти щодня робитимеш по кілька пунктів зі списку, десь за тиждень відчуєш, як твій емоційний стан покращаться.

Важливо записувати все, що тобі подобається. Можеш робити замітки в телефоні, а вдома записувати на папір. А в моменти смутку подивишся в список і знатимеш, як підняти собі настрій.

Які бувають списки

Списки можна складати на різні випадки життя. Вони завжди допомагають структурувати всю інформацію, адже в нашій голові твориться безлад, і в потрібні моменти, ми все забуваємо.

Приклади ресурсних списків:

Як я впораюся з проблемами в житті;

Мої навички, знання, риси характеру, які мені допомагають у житті;

Всі, до кого я можу звернутися по допомогу;

Те, що я люблю;

Мої хороші якості тощо.

Нині багатьом українцям сильно потрібна підтримка, адже наш ресурс вичерпується з більшою швидкістю, ніж у мирний час. Раніше ми розповідали, що Олена Зеленська запускає національну програму психічного здоров’я для українців.